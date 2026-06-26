'Violência contra a mulher começa pelo machismo', aponta Rita Batista no ES

A farmacêutica e ativista Maria da Penha emocionou o público ao resgatar a linha do tempo das agressões que sofreu. Ela detalhou como o ambiente machista dentro de casa culminou em duas tentativas de feminicídio por parte de seu ex-parceiro Marco Antonio Heredia Viveros.





A primeira tentativa de feminicídio sofrida por Maria da Penha ocorreu em 1983, após rotineiras violências psicológicas e morais, quando o agressor forjou um assalto e atirou nas costas dela enquanto dormia.





Maria da Penha foi socorrida por vizinhos e ficou paraplégica após o crime, que, à época, foi julgado apenas como tentativa de homicídio, em razão da falta de uma lei protetiva para as mulheres. Semanas depois, ao retornar para casa, o agressor agiu novamente, dessa vez tentando eletrocutá-la durante o banho.





Mesmo após duas investigações provarem que o marido foi o autor dos crimes, ele permaneceu em liberdade por 19 anos e seis meses, graças a recursos judiciais. Diante dessa impunidade, em 1998, Maria da Penha uniu forças com o Centro pela Justiça e o Direito Internacional (CEJIL) e o Comitê Latino-Americano e do Caribe para a Defesa dos Direitos da Mulher (CLADEM) para denunciar o Brasil à Comissão Interamericana de Direitos Humanos da Organização dos Estados Americanos (OEA).





O movimento resultou, em 2001, na condenação internacional do Brasil por negligência e omissão diante da violência doméstica. Como uma das obrigações impostas por essa decisão histórica, o Estado brasileiro precisou criar uma legislação nacional rigorosa e específica, resultando na sanção da Lei, 23 anos após os crimes.





Sancionada em agosto de 2006, a Lei Maria da Penha tornou-se marco no enfrentamento à violência doméstica no Brasil, sendo reconhecida internacionalmente como uma das legislações mais avançadas na proteção à mulher.





A ativista reconheceu o novo paradigma do Brasil ao tipificar as agressões contra a mulher e prever uma rede articulada de atendimento e medidas protetivas. Ela também deixou um recado ao público feminino.