Da violência à denúncia: mulheres fazem alerta e mapa traz rede de apoio no ES

A violência dentro de um relacionamento pode começar antes do primeiro tapa. Uma crítica à roupa, a tentativa de afastar a companheira dos amigos, o controle sobre o dinheiro, os xingamentos durante uma discussão ou um soco na parede são alguns dos comportamentos apontados por mulheres que vivenciaram ou atuam no enfrentamento à violência doméstica como sinais que não devem ser naturalizados.





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Reconhecer essas situações e saber a quem recorrer são dois dos desafios enfrentados por quem busca romper o ciclo de violência. No ano em que a Lei Maria da Penha completa duas décadas, A Gazeta reúne essas duas frentes em um conteúdo especial: um vídeo com relatos e orientações de cinco mulheres e um mapa que permite localizar 545 serviços de atendimento e proteção no Espírito Santo.





Participam do vídeo a gerente-executiva de Produto Digital de A Gazeta e uma das fundadoras do Todas Elas, Elaine Silva; a ativista pelos direitos das mulheres Maria da Penha, que dá nome à lei; a apresentadora do Em Movimento, Daniela Carla; a fundadora do podcast Papo de Quinta e empreendedora Flávia Herkenhoff; e a ativista social e coordenadora do Movimento Liberta, Juciléia Ribeiro.