Entenda sinal de socorro que ajudou a salvar vítima de violência doméstica no PR

Uma mulher de 28 anos foi resgatada, na última segunda-feira (3), na região central do Paraná, depois de fazer um gesto simples com a mão na rua. Abriu a palma, dobrou o polegar para dentro e fechou os outros quatro dedos por cima dele. Ela repetiu o movimento pelas costas do ex-companheiro, que caminhava ao lado dela.





De acordo com a Polícia Militar, o homem havia invadido a casa da vítima pouco antes, motivado por ciúmes do atual namorado dela, e passou a agredi-la com socos, chutes e um cabo de vassoura. Em seguida, ela foi obrigada a caminhar com ele até a casa do novo companheiro. Foi nesse trajeto que a mulher recorreu ao gesto.





Testemunhas que passavam de carro reconheceram o sinal e levaram os dois até a Polícia Militar, que prendeu o suspeito em flagrante por lesão corporal em contexto de violência doméstica. O caso segue sob investigação da Polícia Civil do Paraná.





Mas você conhece esse sinal? Saberia como agir se visse alguém fazendo?