BTG Pactual rompe contrato de distribuição com a Apex Partners

O BTG Pactual informou nesta sexta-feira (7) ter rescindido o contrato de distribuição que mantinha com a Apex Partners, em mais um desdobramento da crise que atingiu a plataforma capixaba de investimentos. A informação foi confirmada por uma fonte ligada ao banco, que pediu para não ser identificada.





Segundo a fonte, a relação entre BTG Pactual e Apex era comercial e estava ligada à distribuição de produtos e serviços financeiros. As empresas, ressaltou, nunca foram sócias.





A decisão ocorre um dia após a Apex anunciar o afastamento do fundador e então presidente, Fernando Antonio Kulnig Cinelli, e do diretor financeiro, Eduardo Siqueira. Os dois foram retirados dos cargos depois que sócios da companhia identificaram o que a empresa classificou como "inconsistências financeiras".





Em nota, a Apex informou que recebeu com tranquilidade a decisão do BTG Pactual de encerrar a parceria operacional na frente de investimentos financeiros.





A empresa informou que as operações e o atendimento aos clientes e parceiros seguem normalmente. Além disso, foi reforçado que os os clientes continuam seguros e que os agentes de investimento continuarão atendendo normalmente os clientes até que seja concluída essa transição.