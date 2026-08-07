Incontinência urinária atinge maioria das mulheres acima de 40 anos no Brasil; pesquisa revela que 87% nunca trataram

Mais da metade das mulheres brasileiras com 40 anos ou mais convivem com perda involuntária de urina. É o que aponta a pesquisa inédita “Escape do Tabu: retratos da Incontinência Urinária no Brasil”, realizada pela farmacêutica Apsen. Segundo o levantamento, 56% das entrevistadas relatam ter incontinência urinária, enquanto 87% das mulheres que apresentam a condição nunca realizaram nenhum tipo de tratamento.





O estudo ouviu 1.500 mulheres com 40 anos ou mais, das classes A, B e C, de todas as regiões do país, entre 30 de junho e 8 de julho de 2026, por meio de painel online com população conectada. Os resultados evidenciam não apenas a frequência da condição, mas também o impacto que ela pode provocar na rotina e as dificuldades enfrentadas pelas mulheres para falar sobre o assunto e buscar atendimento.





Entre as entrevistadas que convivem com a perda urinária, 52% afirmaram ter mudado algum hábito ou enfrentado impactos na rotina por medo de episódios de escape. As adaptações incluem o uso preventivo de protetores diários, absorventes ou fraldas, a escolha de locais levando em consideração a proximidade de banheiros, mudanças na maneira de se vestir e até a redução ou interrupção de atividades físicas, esportes e caminhadas.