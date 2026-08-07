Além da vitamina C: 6 hábitos para fortalecer a imunidade no inverno

Frutas, verduras e legumes oferecem vitaminas e minerais essenciais para o funcionamento das células de defesa. A vitamina C , presente em acerola, kiwi, laranja, goiaba e morango, é uma importante aliada, mas não trabalha sozinha. Nutrientes como zinco, selênio, vitamina A e D e proteínas também desempenham funções importantes para manter o organismo preparado. “O segredo não está em um único alimento, mas na variedade. Quanto mais colorido e equilibrado for o prato, maior será a oferta de nutrientes importantes para a imunidade”, afirma a nutricionista.