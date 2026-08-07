Inscrições para o concurso da Polícia Militar do ES terminam na segunda-feira (10)

Os interessados em ingressar na Polícia Militar do Espírito Santo devem ficar atentos: o prazo para se inscrever no concurso público da corporação termina na próxima segunda-feira (10). A oferta é de 1.008 vagas, sendo 1.000 para soldados combatentes e 8 para soldados músicos.





Os candidatos precisam ter ensino médio completo e idade entre 18 e 28 anos.





O subsídio bruto é de R$ 2.010,40 durante o curso de formação (aluno), somado a R$ 800,00 de auxílio-alimentação. Após a formação e a promoção ao cargo de soldado combatente ou soldado músico, a remuneração passa para R$ 5.713,99, além do auxílio-alimentação.