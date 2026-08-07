Inscrições para o concurso da Polícia Militar do ES terminam na segunda-feira (10)

Os interessados em ingressar na Polícia Militar do Espírito Santo devem ficar atentos: o prazo para se inscrever no concurso público da corporação termina na próxima segunda-feira (10). A oferta é de 1.008 vagas, sendo 1.000 para soldados combatentes e 8 para soldados músicos.
Os candidatos precisam ter ensino médio completo e idade entre 18 e 28 anos.
O subsídio bruto é de R$ 2.010,40 durante o curso de formação (aluno), somado a R$ 800,00 de auxílio-alimentação. Após a formação e a promoção ao cargo de soldado combatente ou soldado músico, a remuneração passa para R$ 5.713,99, além do auxílio-alimentação.
As inscrições podem ser feitas, exclusivamente pela internet, no site do Idecan. A taxa é de R$ 130,00.
A seleção contará com as seguintes etapas:
- Aferição de idade;
- Prova objetiva e discursiva (redação);
- Procedimento de heteroidentificação (para candidatos negros e indígenas);
- Teste de Aptidão Física (TAF);
- Avaliação psicológica;
- Investigação social;
- Exame de saúde;
- Entrega de documentação;
- Curso de formação.
As provas objetiva e discursiva estão previstas para o dia 27 de setembro de 2026.
O prazo de validade do concurso será de 1 ano para o cargo de soldado combatente e de 2 anos para soldado músico, contados a partir da publicação da homologação do resultado final, podendo ser prorrogado uma única vez, por igual período, a critério da Polícia Militar do Espírito Santo.
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