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1.000 vagas

Inscrições para o concurso da Polícia Militar do ES terminam na segunda-feira (10)

Após a formação e a promoção ao cargo de soldado combatente ou soldado músico, a remuneração passa para R$ 5.713,99, além do auxílio-alimentação de R$ 800,00

Publicado em 07 de Agosto de 2026 às 14:02

Diná Sanchotene

Diná Sanchotene

Publicado em 

07 ago 2026 às 14:02
Policial militar no Espírito Santo Fernando Madeira

Os interessados em ingressar na Polícia Militar do Espírito Santo devem ficar atentos: o prazo para se inscrever no concurso público da corporação termina na próxima segunda-feira (10). A oferta é de 1.008 vagas, sendo 1.000 para soldados combatentes e 8 para soldados músicos.


Os candidatos precisam ter ensino médio completo e idade entre 18 e 28 anos.


O subsídio bruto é de R$ 2.010,40 durante o curso de formação (aluno), somado a R$ 800,00 de auxílio-alimentação. Após a formação e a promoção ao cargo de soldado combatente ou soldado músico, a remuneração passa para R$ 5.713,99, além do auxílio-alimentação.

As inscrições podem ser feitas, exclusivamente pela internet, no site do Idecan. A taxa é de R$ 130,00.

A seleção contará com as seguintes etapas:

  • Aferição de idade;
  • Prova objetiva e discursiva (redação);
  • Procedimento de heteroidentificação (para candidatos negros e indígenas);
  • Teste de Aptidão Física (TAF);
  • Avaliação psicológica;
  • Investigação social;
  • Exame de saúde;
  • Entrega de documentação;
  • Curso de formação.

As provas objetiva e discursiva estão previstas para o dia 27 de setembro de 2026.


O prazo de validade do concurso será de 1 ano para o cargo de soldado combatente e de 2 anos para soldado músico, contados a partir da publicação da homologação do resultado final, podendo ser prorrogado uma única vez, por igual período, a critério da Polícia Militar do Espírito Santo.

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