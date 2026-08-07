Novas leis para um antigo problema: como enfrentar o feminicídio e os homicídios de mulheres?

O Brasil convive com uma realidade alarmante quando o assunto é a violência letal contra as mulheres. No Espírito Santo, embora os indicadores de homicídios de mulheres e de feminicídios tenham apresentado redução, os números ainda revelam a persistência da violência de gênero como um dos maiores desafios para a efetivação dos direitos humanos e para a segurança pública.





Dados do Atlas da Violência mostram que 3.642 mulheres foram assassinadas no Brasil em 2024, o equivalente a uma taxa de 3,4 mortes para cada 100 mil mulheres. O dado, por si só, já é preocupante. Mais grave ainda é observar que, entre 2014 e 2024, 46.336 mulheres perderam a vida em decorrência da violência letal no país.





Essa realidade é ainda mais cruel quando analisada sob o recorte racial. Assim como ocorre com os homicídios em geral, a população negra é a principal vítima da violência letal. Entre as mulheres, esse cenário se repete. O Espírito Santo figura entre os estados com as maiores taxas de assassinatos de mulheres negras do país, registrando 6,5 mortes por 100 mil mulheres negras.