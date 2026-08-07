AGazeta

AGazeta

Sair
Assine
Sair
Entrar

ENTRAR
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Recuperar senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Cadastrar nova senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

  • Início
  • Artigos
  • Novas leis para um antigo problema: como enfrentar o feminicídio e os homicídios de mulheres?
Nara Borgo

Artigo de Opinião

É dvogada criminalista, mestre em Direito e ex-secretária estadual de Direitos Humanos
Nara Borgo

Novas leis para um antigo problema: como enfrentar o feminicídio e os homicídios de mulheres?

O Congresso Nacional aprovou, somente em 2026, importantes alterações legislativas voltadas ao enfrentamento da violência contra as mulheres
Nara Borgo
É dvogada criminalista, mestre em Direito e ex-secretária estadual de Direitos Humanos

Publicado em 07 de Agosto de 2026 às 15:00

Publicado em 

07 ago 2026 às 15:00

O Brasil convive com uma realidade alarmante quando o assunto é a violência letal contra as mulheres. No Espírito Santo, embora os indicadores de homicídios de mulheres e de feminicídios tenham apresentado redução, os números ainda revelam a persistência da violência de gênero como um dos maiores desafios para a efetivação dos direitos humanos e para a segurança pública.


Dados do Atlas da Violência mostram que 3.642 mulheres foram assassinadas no Brasil em 2024, o equivalente a uma taxa de 3,4 mortes para cada 100 mil mulheres. O dado, por si só, já é preocupante. Mais grave ainda é observar que, entre 2014 e 2024, 46.336 mulheres perderam a vida em decorrência da violência letal no país.


Essa realidade é ainda mais cruel quando analisada sob o recorte racial. Assim como ocorre com os homicídios em geral, a população negra é a principal vítima da violência letal. Entre as mulheres, esse cenário se repete. O Espírito Santo figura entre os estados com as maiores taxas de assassinatos de mulheres negras do país, registrando 6,5 mortes por 100 mil mulheres negras.

Veja Também 

Imagem de destaque

Lei Maria da Penha faz 20 anos... e os próximos quatro?

Tornozeleira eletrônica da cor preta, a utilizada atualmente, inclusive em agressores de mulheres

Lei Maria da Penha: mais de 300 agressores usam tornozeleira eletrônica no ES

Imagem de destaque

Agosto Lilás: veja como a Lei Maria da Penha protege as vítimas de violência doméstica 

Diante desse cenário, o Congresso Nacional aprovou, somente em 2026, importantes alterações legislativas voltadas ao enfrentamento da violência contra as mulheres. Entre elas, destaca-se a Lei nº 15.383/2026, que instituiu o monitoramento eletrônico como medida protetiva de urgência autônoma, além de ampliar a punição para o descumprimento dessas medidas. A Lei nº 15.384/2026 passou a reconhecer a violência vicária como forma de violência doméstica e familiar contra a mulher e classificou o vicaricídio como crime hediondo.


Já a Lei nº 15.410/2026 cria nova hipótese de falta grave para condenados, amplia as possibilidades de inclusão no Regime Disciplinar Diferenciado (RDD), permite a transferência interestadual do agressor e tipifica uma nova modalidade de tortura, caracterizada pela submissão reiterada da mulher a intenso sofrimento físico ou mental no contexto da violência doméstica e familiar.

Violência contra a mulher
 Freepik

Essas três normas representam apenas parte das diversas iniciativas legislativas aprovadas recentemente para fortalecer a proteção às mulheres. No entanto, a experiência brasileira demonstra que o endurecimento da legislação penal, por si só, não é capaz de impedir que novas mulheres sejam assassinadas.


O feminicídio e os homicídios de mulheres são expressão de uma violência estrutural, sustentada por desigualdades históricas e relações de poder marcadas pela discriminação de gênero. Enfrentar esse problema exige muito mais do que novas leis. É necessário fortalecer políticas públicas articuladas de prevenção, proteção, acolhimento e atendimento às vítimas, ampliar mecanismos de responsabilização e reeducação dos agressores e investir em educação para a igualdade de gênero desde as primeiras etapas da formação cidadã.

Tópicos Relacionados

mulher Mulheres Feminicídio Violência Contra a Mulher
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados