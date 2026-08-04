Agosto Lilás: veja como a Lei Maria da Penha protege as vítimas de violência doméstica 

Para solicitar uma medida protetiva, a mulher deve procurar a Delegacia da Mulher ou a Delegacia de Polícia mais próxima e relatar a violência sofrida. Após o registro do boletim de ocorrência, caso a vítima solicite medidas protetivas, a autoridade policial formalizará o pedido e o encaminhará ao juiz responsável, que deverá analisar o requerimento no prazo de até 48 horas, conforme previsto na Lei Maria da Penha.