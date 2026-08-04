Frutas típicas de agosto: 8 opções para incluir na alimentação

Também não existe uma quantidade única indicada para todas as pessoas. A necessidade varia conforme idade, nível de atividade física, estado de saúde e objetivos nutricionais. Como referência prática, o consumo de duas a três porções de frutas por dia costuma ser adequado para muitos adultos, associado à ingestão de verduras e legumes. A Organização Mundial da Saúde (OMS) recomenda que adultos consumam, ao todo, pelo menos 400 gramas diárias de frutas e hortaliças.