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7 hábitos comuns que podem danificar os dentes

Alguns comportamentos podem parecer inofensivos, mas geram danos cumulativos e comprometem a saúde bucal ao longo do tempo

Publicado em 04 de Agosto de 2026 às 18:14

Portal Edicase

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Publicado em 

04 ago 2026 às 18:14
Pequenas atitudes repetidas diariamente podem desgastar o esmalte, favorecer cáries, provocar fraturas e causar outros problemas bucais (Imagem: Pixel-Shot | Shutterstock)
Pequenas atitudes repetidas diariamente podem desgastar o esmalte, favorecer cáries, provocar fraturas e causar outros problemas bucais Crédito: Imagem: Pixel-Shot | Shutterstock

Embora a escovação inadequada e o consumo excessivo de doces sejam conhecidos por prejudicar os dentes, eles não são os únicos fatores que podem causar problemas bucais. Atitudes simples e comuns do dia a dia também podem desgastar o esmalte, favorecer o surgimento de cáries, provocar sensibilidade e até aumentar o risco de fraturas.

Segundo o cirurgião-dentista Dr. Flávio Pinheiro, pequenas atitudes repetidas diariamente podem gerar danos cumulativos e comprometer a saúde bucal ao longo do tempo. “Grande parte dos problemas que encontramos no consultório poderia ser evitada com mudanças simples de comportamento. Muitas pessoas nem imaginam que determinados hábitos prejudicam os dentes”, explica.

Abaixo, o especialista destaca alguns hábitos comuns que podem danificar os dentes sem que você perceba. Confira!

1. Escovar os dentes com muita força

Escovar os dentes com força não significa fazer uma higiene mais eficiente. Pelo contrário: o excesso de pressão pode desgastar o esmalte dental e provocar retração da gengiva, deixando a raiz exposta e aumentando a sensibilidade. “O ideal é utilizar uma escova de cerdas macias e realizar movimentos suaves, sem aplicar força excessiva”, orienta o especialista.

2. Ranger ou apertar os dentes

O bruxismo , caracterizado pelo hábito de ranger ou apertar os dentes, muitas vezes acontece durante o sono ou em momentos de estresse. Com o tempo, esse comportamento pode desgastar os dentes, provocar dores na mandíbula, dores de cabeça e até fraturas dentárias. Caso existam sinais como desgaste dos dentes ou desconforto ao acordar, é importante procurar avaliação odontológica.

3. Roer unhas ou morder objetos

Roer unhas, mastigar tampas de caneta, gelo ou outros objetos rígidos parece inofensivo, mas pode causar pequenas trincas, fraturas e sobrecarga na estrutura dos dentes. Além disso, esses hábitos também favorecem a entrada de bactérias na boca.

4. Consumir bebidas ácidas ao longo do dia

Refrigerantes, energéticos , bebidas esportivas e até água com limão consumida com muita frequência podem favorecer a erosão do esmalte dentário. “O problema não é apenas a quantidade, mas a frequência. Quando os dentes permanecem expostos ao ácido várias vezes ao dia, o esmalte vai sendo desgastado gradativamente”, alerta o Dr. Flávio Pinheiro.

Após consumir alimentos ou bebidas ácidas, esperar cerca de 30 minutos antes da escovação ajuda a proteger o esmalte dos dentes (Imagem: Pixel-Shot | Shutterstock)
Após consumir alimentos ou bebidas ácidas, esperar cerca de 30 minutos antes da escovação ajuda a proteger o esmalte dos dentes Crédito: Imagem: Pixel-Shot | Shutterstock

5. Escovar os dentes logo após consumir alimentos ou bebidas ácidas

Depois da ingestão de alimentos ou bebidas ácidas, o esmalte fica temporariamente mais vulnerável. Escovar os dentes imediatamente nesse momento pode acelerar o desgaste. A recomendação é aguardar cerca de 30 minutos antes da escovação, permitindo que a saliva ajude a neutralizar a acidez.

6. Beliscar alimentos açucarados entre as refeições

Consumir pequenas porções de doces ao longo do dia mantém as bactérias da boca constantemente alimentadas, aumentando a produção de ácidos que favorecem o aparecimento de cáries. Sempre que possível, é melhor concentrar o consumo de doces durante as refeições e manter uma boa higiene bucal .

7. Ignorar pequenos sinais

Sensibilidade ao frio, sangramento na gengiva durante a escovação, pequenas trincas ou mudanças na aparência dos dentes não devem ser considerados normais. “Quanto mais cedo identificamos um problema, mais simples costuma ser o tratamento. Esperar a dor aparecer pode significar procedimentos mais complexos e maiores custos”, alerta o Dr. Flávio Pinheiro.

Cuidar da saúde bucal é também cuidar da saúde geral. “Manter uma boa higiene bucal, utilizar uma escova de cerdas macias, adotar uma alimentação equilibrada e realizar consultas periódicas ao dentista são medidas fundamentais para prevenir problemas e preservar a saúde dos dentes ao longo da vida”, conclui.

Por Adriana Quintairos

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