Voo Argentina-Vitória: rota joga a favor do ES na reforma tributária

O primeiro voo internacional regular do Aeroporto de Vitória, que ligará a capital capixaba a Buenos Aires, é visto por representantes do setor produtivo como um passo importante na estratégia do Espírito Santo para enfrentar os desafios da reforma tributária.





Com a mudança no sistema de arrecadação, que passará a privilegiar o local onde ocorre o consumo, atrair turistas tornou-se uma alternativa para fortalecer a economia estadual.





A nova rota, anunciada no último dia 28, faz parte de um projeto voltado à internacionalização do turismo capixaba, tendo a Argentina como mercado prioritário. A expectativa é inserir o Espírito Santo no roteiro de turistas argentinos que já visitam o litoral brasileiro, ampliando o fluxo de visitantes e o consumo em hotéis, bares, restaurantes, comércio e demais serviços.





Em entrevista para a reportagem de A Gazeta, o superintendente do Sebrae/ES, Pedro Rigo, explicou que a iniciativa vai além da criação de uma nova ligação aérea. Ela está inserida em uma estratégia econômica de longo prazo diante das mudanças promovidas pela reforma tributária.