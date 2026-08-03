Como reagir à atual crise no agronegócio brasileiro

O setor mais forte da economia brasileira atravessa o que pode ser sua crise mais abrangente em décadas, em razão da sobreposição de fatores que comprimem, simultaneamente, receitas e custos — combinação que corrói a rentabilidade e empurra produtores e empresas para a inadimplência.





Do lado dos custos, a conta subiu de forma expressiva. Segundo o Imea, o custo operacional por saca de soja transgênica avançou 64% entre os ciclos 2021/2022 e 2026/2027, com alta de 59% para o milho de alta tecnologia. Pesam o encarecimento dos fertilizantes — o Brasil importa cerca de 85% do que consome —, os juros elevados desde 2024 e gargalos logísticos históricos.





Do lado das receitas, o Cepea/Esalq aponta queda de 32% no preço da soja e de 26% no do milho entre junho de 2022 e o mesmo mês de 2026. A esse quadro somam-se novas barreiras comerciais e a ameaça de um El Niño intenso.