Simulador submarino, robôs e realidade virtual: veja atrações da Mec Show

Já imaginou como é operar uma máquina submarina remotamente? E interagir com uma parede sensorial no formato do Espírito Santo? Essas inovações são algumas das experiências que algumas empresas do Estado levarão para a Mec Show 2026. A feira industrial ocorre no Pavilhão de Carapina, na Serra, de terça (4) a quinta-feira (6).
Entre as atrações, a Petrobras levará um simulador de ROV (veículo operado remotamente), utilizado em operações submarinas da indústria de óleo e gás. A experiência permite ao visitante explorar o ambiente no fundo do mar e operar equipamentos semelhantes aos usados em atividades offshore.
A companhia também instalará bicicletas ergométricas que transformam a energia produzida pelos participantes em eletricidade para acionar um painel luminoso.
No estande da ES Gás, os visitantes poderão conhecer uma parede sensorial em formato do mapa do Espírito Santo, além de um simulador digital sobre as cadeias produtivas do Estado. A empresa também promoverá um jogo interativo sobre o uso do gás natural na secagem de café, encerrado com degustação da bebida.
A Prio, maior empresa independente de óleo e gás do país, aproveitará a feira para apresentar sua atuação no Espírito Santo e os avanços do projeto Wahoo, empreendimento que marca nova fase da companhia no Estado e ampliará sua produção na Bacia de Campos.
A automação industrial também terá espaço de destaque. O Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai) apresentará um braço robótico utilizado em processos industriais, enquanto a Bodor, que participa da feira pela primeira vez, exibirá máquinas de corte a laser voltadas para diferentes segmentos da indústria. A empresa paranaense Thimer contará com equipamentos de soldagem de alta tecnologia.
Entre os destaques da Vale, estão experiências em realidade virtual que apresentam o processo de mineração, a exposição de produtos e uma linha do tempo que retrata a trajetória da empresa no Espírito Santo e a história da Unidade Tubarão ao longo de seis décadas.
Em um ano que celebramos os 60 anos da Unidade Tubarão, queremos destacar uma trajetória construída em parceria com o Espírito Santo e voltada para a geração de valor para a sociedade
Rodrigo Vasconcelos, diretor do Porto de Tubarão
Já a ArcelorMittal mostrará seu portfólio de soluções em aço em um estande construído integralmente com produtos fabricados pela própria empresa.