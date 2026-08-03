Simulador submarino, robôs e realidade virtual: veja atrações da Mec Show

A companhia também instalará bicicletas ergométricas que transformam a energia produzida pelos participantes em eletricidade para acionar um painel luminoso.





No estande da ES Gás, os visitantes poderão conhecer uma parede sensorial em formato do mapa do Espírito Santo, além de um simulador digital sobre as cadeias produtivas do Estado. A empresa também promoverá um jogo interativo sobre o uso do gás natural na secagem de café, encerrado com degustação da bebida.