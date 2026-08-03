Quem é Camillo Neves, favorito para vice de Ricardo Ferraço

Aos 24 anos, Camillo disputou sua primeira eleição para vereador, em 2016, pelo antigo Partido Trabalhista Brasileiro (PTB). O partido elegeu dois vereadores, Dalto Neves e Roberto Martins. Quatro anos depois, ele tentou de novo chegar à Câmara, mas bateu na trave: ficou como primeiro suplente de Luiz Paulo Amorim, na chapa do Partido Verde (PV).





Em 2024, na terceira tentativa, finalmente marcou seu primeiro gol: pelo Progressistas (PP), elegeu-se vereador, com 2.278 votos e como o 12º mais votado entre os que entraram.

Foi eleito pela coligação do então prefeito Lorenzo Pazolini (Republicanos), reeleito naquele mesmo pleito. O PP inclusive era e ainda é a sigla da vice de Pazolini e agora prefeita de Vitória, Cris Samorini.





No primeiro ano de mandato, 2025, Camillo realmente fez parte da base de Pazolini em plenário. A guinada ocorreu no início deste ano. O próprio Camillo confirma que o ponto de virada (e de ruptura com o então prefeito) se deu no contexto da eleição da próxima Mesa Diretora da Câmara de Vitória, disputa interna que movimenta os vereadores há meses.





Camillo foi um dos principais articuladores do movimento “Dalto em agosto”: 16 dos 21 parlamentares queriam que o colega Dalto Neves (SD) fosse eleito na primeira quinzena de agosto – como previa, inicialmente, o Regimento Interno da Casa –, para presidir a Casa pelo biênio 2027-2028. Pazolini queria a eleição postergada para o fim do ano, após as eleições gerais de outubro, na qual ele disputará o cargo de governador.





Os interesses colidiram. O grupo de 16 vereadores, incluindo muitos da base, entre eles Camillo, manteve-se inarredável. Comandada por Anderson Goggi (Republicanos), aliado de Pazolini, a Câmara de Vitória apelou ao STF e, em abril, conseguiu adiar a eleição interna para depois de outubro, em decisão monocrática de Gilmar Mendes e vitória indireta de Pazolini.





“Não vou negar para você que existe influência da prefeitura aqui na Câmara. Isso existe. Mas as coisas não podem ser feitas da maneira truculenta como foi. Não aceitamos carteirada”, declarou Camillo à coluna.





Em março, coincidindo com o auge desse conflito entre Pazolini e Câmara de Vitória, a Federação União Progressista declarou apoio a Ricardo Ferraço para governador. Camillo participou do evento de anúncio, no auditório do Palácio do Café.





Daí em diante, o vereador mudou sua atitude no plenário, passando a criticar regularmente a Prefeitura de Vitória. Intensificou as críticas de abril para cá, com a chegada de Ricardo ao Governo de Estado e de Cris Samorini (por acaso, sua colega de partido) à Prefeitura de Vitória.





O vereador acredita que seu “gesto de independência” no episódio da Mesa tenha sido importante para chamar a atenção de Ricardo, Da Vitória e companhia, levando os líderes do movimento casaferracista a passar a considerá-lo como alternativa para completar a chapa da situação.





“Sou um ativo do partido. O que posso te dizer é que Ricardo tem muito carinho por mim. Minhas características políticas são a estabilidade e a discrição. Nunca farei um movimento contrário a você sem conversar com você primeiro. Amo a política e agora preciso trabalhar e entregar para me manter bem posicionado.”