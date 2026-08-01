PDT lança chapa de deputados estaduais e Vidigal confirma que não será vice

Vidigal aparecia cotado para concorrer como vice na chapa de Ricardo, com forte apoio de ala governista. O prefeito de Cariacica e presidente do MDB no Espírito Santo, Euclério Sampaio, era um dos líderes dessa campanha pró-pedetista. Nessa mesma fileira, o prefeito de Barra de São Francisco, Enivaldo dos Anjos (PSB).





Eles defendem a ideia, conforme observado pelo colunista Vitor Vogas, que Vidigal tem grande capacidade de arregimentar votos, bem mais que os outros nomes que têm sido cogitados para compor a chapa com Ricardo e fazer frente aos adversários.





Agora, o fato de o nome de Vidigal não ter sido anunciado na convenção não encerra a discussão em torno da participação do ex-prefeito como vice na disputa ao governo. Há uma possibilidade de o partido levar esse debate adiante. A palavra final só é dada após o registro das candidaturas, cujo prazo se estende até o dia 15.





Para Ricardo, a conversa também não está encerrada. Enquanto discursava na convenção do PDT, os partidários gritavam "vice Vidigal" e o governador respondia "viva, Vidigal". Depois, questionado pela reportagem de A Gazeta, ele disse que vai continuar conversando para definir a composição da chapa. Perguntado se com o PDT inclusive, Ricardo finalizou: "com todo mundo."