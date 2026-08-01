PDT lança chapa de deputados estaduais e Vidigal confirma que não será vice

O PDT realizou na manhã deste sábado (1º), na Serra, a convenção para lançar os candidatos que vão participar das Eleições 2026. Mas o ex-prefeito do município Sergio Vidigal não aparece na lista. Do encontro, ele era o nome mais esperado pelo mercado político, devido à conjuntura na disputa ao governo do Espírito Santo, porém o pedetista manteve seu posicionamento de não concorrer neste ano.
"Sou cabo eleitoral e animado", brincou Vidigal ao chegar à convenção, no Centro Comunitário Laranjeiras, lotado de partidários. "O meu projeto não é mais disputar eleição, é contribuir. Estamos vivendo uma mudança de ciclo, nós já viramos este ciclo na Serra. Creio que depois da eleição do Ricardo (Ferraço), o ciclo vai ser virado também. Temos o compromisso de criar novas lideranças", completou.
O partido lançou chapa com 25 deputados estaduais e não há concorrentes para deputado federal. Como não havia possibilidade de uma composição do partido, o filho do ex-prefeito, Serginho Vidigal, se filiou ao Podemos para participar da disputa para a Câmara Federal. Ele esteve na convenção do PDT e discursou para os antigos companheiros de partido.
Para a disputa majoritária, o PDT também não tem candidatura própria e vai apoiar o governador Ricardo Ferraço (MDB), pré-candidato à reeleição, e o ex-governador Renato Casagrande (PSB), candidato ao Senado Federal. Os dois estiveram presentes na convenção pedetista e discursaram ressaltando a liderança de Vidigal e a parceria que mantêm com o ex-prefeito, ainda que ele não seja candidato.
Vidigal aparecia cotado para concorrer como vice na chapa de Ricardo, com forte apoio de ala governista. O prefeito de Cariacica e presidente do MDB no Espírito Santo, Euclério Sampaio, era um dos líderes dessa campanha pró-pedetista. Nessa mesma fileira, o prefeito de Barra de São Francisco, Enivaldo dos Anjos (PSB).
Eles defendem a ideia, conforme observado pelo colunista Vitor Vogas, que Vidigal tem grande capacidade de arregimentar votos, bem mais que os outros nomes que têm sido cogitados para compor a chapa com Ricardo e fazer frente aos adversários.
Agora, o fato de o nome de Vidigal não ter sido anunciado na convenção não encerra a discussão em torno da participação do ex-prefeito como vice na disputa ao governo. Há uma possibilidade de o partido levar esse debate adiante. A palavra final só é dada após o registro das candidaturas, cujo prazo se estende até o dia 15.
Para Ricardo, a conversa também não está encerrada. Enquanto discursava na convenção do PDT, os partidários gritavam "vice Vidigal" e o governador respondia "viva, Vidigal". Depois, questionado pela reportagem de A Gazeta, ele disse que vai continuar conversando para definir a composição da chapa. Perguntado se com o PDT inclusive, Ricardo finalizou: "com todo mundo."
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