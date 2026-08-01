Eleições presidenciais estão menos importantes que as estaduais em 2026

O problema central e recorrente é o sistema político disfuncional e a crescente fragilidade do centro de poder. Não conseguimos construir uma coalização politicamente dominante capaz de formar maiorias de governo e construir uma agenda mínima. O país está sem agenda, para além das palavras de ordem e algaravias eleitoreiras.





Tendo uma coalização politicamente dominante esgarçada e desorganizada, não temos um bloco de poder necessariamente conectado com a sociedade. O que temos é uma recorrente movimentação de formação instável de uma oligarquia dos três poderes (Legislativo, Judiciário e Executivo) – desconectada da sociedade.





Aprofunda-se, portanto, um horizonte de entropia e exacerba-se a anomia social. Continuamos “fugindo para a frente” – ou, como se diz no popular, “empurrando com a barriga”.





É essa fragilidade política de governança e governabilidade que move o país para a porta de ambiente de policrise em 2027-2031.





Cenário global de inflação mais alta e taxa de juros mais alta – guerras, conflitos e El Niño. Cenário nacional de baixo crescimento (voo de galinha), inflação sob pressão, dominância fiscal - e baixa produtividade, com a economia ainda fechada (para proteger a indústria).





Neste cenário já em curso, as eleições estão sendo regionalizadas e estadualizadas. No ambiente político de partidocracia e fragilidade do centro de poder, torna-se mais importante eleger deputados federais, senadores e governadores.