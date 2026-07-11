O funcionamento recorrente e efetivo do Partido Digital Bolsonarista

No debate sobre a organização política contemporânea, o PDB é uma novidade. Não é só o “ismo” (Bolsonarismo). Produto da ascensão da extrema-direita, um fenômeno global, é visto como uma nova forma de partido político, “com potencial para remodelar a democracia moderna”: o partido digital.





Atua regularmente nas redes digitais, como nova forma de ação política – independente dos partidos tradicionais. No Brasil, o PDB tem o PL como interface institucional, “para ter acesso ao poder”. No interior do PL, existe a ala Centrão fisiológica e a ala de membros do PDB, que é majoritária – dizem os autores.





O Partido Digital é uma espécie de atualização do Partido de Massas da virada do século XIX. No século XX, ele foi disruptivo em termos de mobilização de massas. “Agora, o Partido Digital é uma espécie de atualização do partido de massas (...) no Brasil, entre os maiores partidos, só o PT construiu um partido de massas”. Um partido orgânico, mas ainda analógico.





Trata-se, portanto, de um processo de metamorfose da democracia representativa e do governo representativo. Uma provável nova democracia de massa, depois de um longo período minimalista da democracia do tipo schumpeteriana: “O papel do cidadão é apenas eleger representantes" e a democracia só mobiliza em épocas de eleições.





O Partido Digital atua de forma constante, coordenada e intensa, não apenas em épocas eleitorais.





O livro mostra que é impressionante o grau de coesão entre o eleitorado: “Uma coletividade unificada com agenda identitária, coesão, organização coletiva e escolha social”.





A escolha e escala social ocorre pela via da utilização de “múltiplas plataformas online para criar redes densamente articuladas de lealdade entre topo e base, mediadas por camadas intermediárias de influenciadores”. São cadeias de lealdade, com interseção entre diferentes cadeias de lealdade. Portanto, “as fronteiras da legenda digital tornam-se difusas”(...)”com expansão contínua”.





O pertencimento, como se sabe, vem da qualidade do engajamento online de cada indivíduo.

O fato é que o Partido Digital acaba resgatando características dos partidos de massas que haviam sido perdidas com a ascensão de partidos eleitorais. A chamada democracia minimalista.