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Coluna Leonel Ximenes

Preciosidades do tempo (135 anos) são exibidas em exposição no ES

Mostra, com entrada gratuita, reúne registros fotográficos raros da história capixaba

Publicado em 11 de Julho de 2026 às 03:15

Públicado em 

11 jul 2026 às 03:15
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Revista à tropa na Cidade Alta, durante a posse do desembargador Crystalino de Abreu na presidência do TJES, em 1967
Revista à tropa na Cidade Alta, durante a posse do desembargador Crystallino de Abreu na presidência do TJES, em 1967 TJES

A exposição fotográfica em comemoração aos 135 anos do Tribunal de Justiça do Espírito Santo (TJES), inaugurada no último dia 2 de julho, resgata parte da trajetória da Corte por meio de imagens históricas preservadas em acervos como o do Arquivo Público do Estado do Espírito Santo.


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A mostra reúne registros raros, como a posse do desembargador Crystallino de Abreu na presidência do TJES, em 1967, além de uma revista à tropa na Cidade Alta, nas proximidades da Catedral Metropolitana de Vitória, quando o Centro da Capital ainda não era marcado pelos grandes edifícios que hoje compõem sua paisagem.


Outro destaque é o registro da assinatura, em 1968, para o início das obras do Palácio da Justiça, também na Cidade Alta, prédio que abrigou o Fórum Criminal de Vitória até janeiro do ano passado.


Foto da posse do desembargador Crystalino de Abreu na presidência do TJES, em 1967
Foto da cerimônia de assinatura de autorização para a construção da Palácio da Justiça, em 1968 TJES

Os visitantes também podem conferir um vídeo cedido pela Rede Gazeta, com imagens da construção da atual sede do Palácio da Justiça. As cenas mostram o terreno ainda vazio, em 1994, e a inauguração do edifício, em 1995.


Ao todo, a exposição reúne 28 quadros acompanhados de legendas e permanecerá aberta ao público durante todo o mês de julho. A entrada é gratuita, e a visitação pode ser feita de segunda a sexta-feira, das 12h às 19h.

SERVIÇO: EXPOSIÇÃO DOS 135 ANOS DO TJES

  • Local: Espaço Cultural da sede do Tribunal de Justiça do Espírito Santo – Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória/ES

  • Quando: durante todo o mês de julho, de segunda a sexta-feira, das 12h às 19h.

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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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