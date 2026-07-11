Preciosidades do tempo (135 anos) são exibidas em exposição no ES

A exposição fotográfica em comemoração aos 135 anos do Tribunal de Justiça do Espírito Santo (TJES), inaugurada no último dia 2 de julho, resgata parte da trajetória da Corte por meio de imagens históricas preservadas em acervos como o do Arquivo Público do Estado do Espírito Santo.
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A mostra reúne registros raros, como a posse do desembargador Crystallino de Abreu na presidência do TJES, em 1967, além de uma revista à tropa na Cidade Alta, nas proximidades da Catedral Metropolitana de Vitória, quando o Centro da Capital ainda não era marcado pelos grandes edifícios que hoje compõem sua paisagem.
Outro destaque é o registro da assinatura, em 1968, para o início das obras do Palácio da Justiça, também na Cidade Alta, prédio que abrigou o Fórum Criminal de Vitória até janeiro do ano passado.
Os visitantes também podem conferir um vídeo cedido pela Rede Gazeta, com imagens da construção da atual sede do Palácio da Justiça. As cenas mostram o terreno ainda vazio, em 1994, e a inauguração do edifício, em 1995.
Ao todo, a exposição reúne 28 quadros acompanhados de legendas e permanecerá aberta ao público durante todo o mês de julho. A entrada é gratuita, e a visitação pode ser feita de segunda a sexta-feira, das 12h às 19h.
SERVIÇO: EXPOSIÇÃO DOS 135 ANOS DO TJES
Local: Espaço Cultural da sede do Tribunal de Justiça do Espírito Santo – Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória/ES
Quando: durante todo o mês de julho, de segunda a sexta-feira, das 12h às 19h.
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