Preciosidades do tempo (135 anos) são exibidas em exposição no ES

A exposição fotográfica em comemoração aos 135 anos do Tribunal de Justiça do Espírito Santo (TJES), inaugurada no último dia 2 de julho, resgata parte da trajetória da Corte por meio de imagens históricas preservadas em acervos como o do Arquivo Público do Estado do Espírito Santo.





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A mostra reúne registros raros, como a posse do desembargador Crystallino de Abreu na presidência do TJES, em 1967, além de uma revista à tropa na Cidade Alta, nas proximidades da Catedral Metropolitana de Vitória, quando o Centro da Capital ainda não era marcado pelos grandes edifícios que hoje compõem sua paisagem.





Outro destaque é o registro da assinatura, em 1968, para o início das obras do Palácio da Justiça, também na Cidade Alta, prédio que abrigou o Fórum Criminal de Vitória até janeiro do ano passado.



