Empresa alega falta de motorista e suspende linha de ônibus no ES

A empresa Cordial Transporte anunciou nesta quinta-feira (9) que suspendeu a linha de ônibus que liga a localidade de Biriricas até Campinho, sede do município de Domingos Martins. A empresa alega que a falta de motorista causou a interrupção temporária do trajeto.
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“Essa medida fez-se necessária em razão da falta de profissionais disponíveis para o atendimento da rota no momento. Garantimos que, assim que a situação for regularizada, a retomada oficial do serviço será devidamente comunicada a todos os passageiros”, prometeu a Cordial.
Nas redes sociais, a prefeitura admite que foi pega de surpresa pela decisão da empresa: “A Prefeitura de Domingos Martins informa que foi comunicada pela Cordial Turismo sobre a interrupção temporária do atendimento da linha Biriricas x Domingos Martins apenas na manhã desta quinta-feira (9). Dessa forma, não foi possível realizar um comunicado prévio à população”.
A prefeitura, entretanto, corroborou a alegação da Cordial: “Esclarecemos que a interrupção não decorre da exclusão do serviço, mas sim da ausência de motorista para realizar a operação. De acordo com a empresa, o processo de contratação de um novo motorista está em andamento para que os serviços sejam normalizados em breve”, informou a gestão municipal.
RECLAMAÇÕES
Nas redes sociais da Prefeitura de Domingos Martins, muitos seguidores manifestaram insatisfação pela suspensão da linha e reclamaram das condições dos ônibus da empresa, que tem sede em Aracruz, no Norte do Espírito Santo.
A linha Biriricas x Domingos Martins, de segunda a sexta, é coberta por quatro horários diários - dois em cada sentido; aos sábados, são dois - um em cada sentido.
A coluna entrou em contato com a empresa, que confirmou a falta de motorista, mas informou que um processo de seleção de contratação desse profissional vai ser aberto “imediatamente”. Entretanto, a Cordial não definiu uma data para o retorno regular da linha Biriricas x Domingos Martins.
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