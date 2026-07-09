Empresa alega falta de motorista e suspende linha de ônibus no ES





A empresa Cordial Transporte anunciou nesta quinta-feira (9) que suspendeu a linha de ônibus que liga a localidade de Biriricas até Campinho, sede do município de Domingos Martins. A empresa alega que a falta de motorista causou a interrupção temporária do trajeto.





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“Essa medida fez-se necessária em razão da falta de profissionais disponíveis para o atendimento da rota no momento. Garantimos que, assim que a situação for regularizada, a retomada oficial do serviço será devidamente comunicada a todos os passageiros”, prometeu a Cordial.





Nas redes sociais, a prefeitura admite que foi pega de surpresa pela decisão da empresa: “A Prefeitura de Domingos Martins informa que foi comunicada pela Cordial Turismo sobre a interrupção temporária do atendimento da linha Biriricas x Domingos Martins apenas na manhã desta quinta-feira (9). Dessa forma, não foi possível realizar um comunicado prévio à população”.



