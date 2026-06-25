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Coluna Leonel Ximenes

Construído há décadas, laticínio retoma atividades e volta a produzir no ES

Unidade produz iogurtes de diversos sabores, queijo minas, doce de leite e manteiga

Publicado em 25 de Junho de 2026 às 03:15

Públicado em 

25 jun 2026 às 03:15
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Sede do Laticínio Institucional, pertencente ao Ifes Campus Santa Teresa
Sede do Laticínio Institucional, pertencente ao Ifes Campus Santa Teresa Ifes Santa Teresa

Construído há décadas e inativo há alguns anos, o Laticínio Institucional, pertencente ao Ifes Campus Santa Teresa, teve sua produção retomada na semana passada.  Atualmente, o laticínio produz iogurtes de diversos sabores, queijo minas, doce de leite e manteiga.


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A reativação envolveu a reestruturação das instalações, aquisição de novos equipamentos, capacitação da equipe técnica e adequação às exigências dos órgãos de fiscalização. 


Após a obtenção das autorizações necessárias, a unidade retomou suas atividades em conformidade com as normas sanitárias vigentes, o que inclui monitoramento constante dos processos produtivos e controle de qualidade.


Queijo minas produzido pelo Laticínio Institucional
Queijo minas produzido pelo Laticínio Institucional Ifes Santa Teresa

Embora a produção ainda esteja em fase inicial, a unidade do Ifes de Santa Teresa informa que tem capacidade para ampliação gradual, acompanhando o crescimento da demanda. Os produtos são comercializados na cantina do Campus Santa Teresa, de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h, e podem ser adquiridos tanto pela comunidade acadêmica quanto pelos visitantes.


“A reativação do laticínio representou a retomada de uma estrutura histórica do campus, que volta a cumprir seu papel na formação dos estudantes e no fortalecimento das atividades de ensino, pesquisa, extensão e produção agroindustrial”, explica o Ifes.


O Ifes Santa Teresa tem nove cursos atualmente, sendo quatro de nível médio técnico, três de nível superior e dois em nível de pós-graduação. Sua origem remonta à década de 1940 com o nome de escola Prática de Agricultura, criada durante a interventoria de João Punaro Bley, no contexto do Estado Novo (1937-1945) comandado pelo presidente Getúlio Vargas.

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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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