Construído há décadas, laticínio retoma atividades e volta a produzir no ES

Construído há décadas e inativo há alguns anos, o Laticínio Institucional, pertencente ao Ifes Campus Santa Teresa, teve sua produção retomada na semana passada. Atualmente, o laticínio produz iogurtes de diversos sabores, queijo minas, doce de leite e manteiga.





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A reativação envolveu a reestruturação das instalações, aquisição de novos equipamentos, capacitação da equipe técnica e adequação às exigências dos órgãos de fiscalização.





Após a obtenção das autorizações necessárias, a unidade retomou suas atividades em conformidade com as normas sanitárias vigentes, o que inclui monitoramento constante dos processos produtivos e controle de qualidade.



