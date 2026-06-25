Construído há décadas, laticínio retoma atividades e volta a produzir no ES

Construído há décadas e inativo há alguns anos, o Laticínio Institucional, pertencente ao Ifes Campus Santa Teresa, teve sua produção retomada na semana passada. Atualmente, o laticínio produz iogurtes de diversos sabores, queijo minas, doce de leite e manteiga.
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A reativação envolveu a reestruturação das instalações, aquisição de novos equipamentos, capacitação da equipe técnica e adequação às exigências dos órgãos de fiscalização.
Após a obtenção das autorizações necessárias, a unidade retomou suas atividades em conformidade com as normas sanitárias vigentes, o que inclui monitoramento constante dos processos produtivos e controle de qualidade.
Embora a produção ainda esteja em fase inicial, a unidade do Ifes de Santa Teresa informa que tem capacidade para ampliação gradual, acompanhando o crescimento da demanda. Os produtos são comercializados na cantina do Campus Santa Teresa, de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h, e podem ser adquiridos tanto pela comunidade acadêmica quanto pelos visitantes.
“A reativação do laticínio representou a retomada de uma estrutura histórica do campus, que volta a cumprir seu papel na formação dos estudantes e no fortalecimento das atividades de ensino, pesquisa, extensão e produção agroindustrial”, explica o Ifes.
O Ifes Santa Teresa tem nove cursos atualmente, sendo quatro de nível médio técnico, três de nível superior e dois em nível de pós-graduação. Sua origem remonta à década de 1940 com o nome de escola Prática de Agricultura, criada durante a interventoria de João Punaro Bley, no contexto do Estado Novo (1937-1945) comandado pelo presidente Getúlio Vargas.
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