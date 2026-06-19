Município capixaba dos 40 graus tem onda de frio de até 4 graus

O município de Alfredo Chaves é reconhecido como um dos mais quentes do Espírito Santo - no verão, a temperatura em alguns locais bate facilmente os 40 graus. Mas, por ter um território de grande variedade geográfica, a temporada de frio em algumas regiões pode surpreender.





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É o que aconteceu na madrugada desta sexta-feira (12): enquanto a Sede registrou 14 graus, moradores das comunidades do interior relataram temperaturas ainda mais baixas. Em Redentor, os termômetros marcaram 4°C; em São Bento de Urânia, 7°C; em São Roque de Maravilha, 8°C; e em Matilde, 11°C.



