Município capixaba dos 40 graus tem onda de frio de até 4 graus

O município de Alfredo Chaves é reconhecido como um dos mais quentes do Espírito Santo - no verão, a temperatura em alguns locais bate facilmente os 40 graus. Mas, por ter um território de grande variedade geográfica, a temporada de frio em algumas regiões pode surpreender.
Quer receber as notícias publicadas pela coluna pelo WhatsApp? Então clique aqui neste link
É o que aconteceu na madrugada desta sexta-feira (12): enquanto a Sede registrou 14 graus, moradores das comunidades do interior relataram temperaturas ainda mais baixas. Em Redentor, os termômetros marcaram 4°C; em São Bento de Urânia, 7°C; em São Roque de Maravilha, 8°C; e em Matilde, 11°C.
O frio faz parte da nossa rotina por aqui. As manhãs são geladas, com muita neblina e temperaturas que chegam perto dos cinco graus no inverno. É uma sensação única, que deixa a paisagem ainda mais bonita e atrai muitos visitantes
Bruno Francis Ramos de Assis Morador e dono de uma pousada em São Roque de Maravilha
Além do clima, a variação de altitude favorece a diversidade agrícola de Alfredo Chaves. As diferentes condições de temperatura, umidade e solo permitem o cultivo de uma ampla variedade de produtos, desde culturas adaptadas às regiões mais quentes até aquelas que se desenvolvem melhor em áreas de clima mais frio. Essa característica fortalece a agricultura familiar e amplia as oportunidades para a produção rural no município.
Com a chegada oficial do inverno, as paisagens serranas, o clima aconchegante e as baixas temperaturas reforçam o potencial turístico de Alfredo Chaves, atraindo visitantes em busca das montanhas, cachoeiras, experiências de agroturismo e da hospitalidade das comunidades do interior.
Veja Também