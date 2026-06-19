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  • Município capixaba dos 40 graus tem onda de frio de até 4 graus
Coluna Leonel Ximenes

Município capixaba dos 40 graus tem onda de frio de até 4 graus

Variação climática é uma característica de região, que tem diferentes altitudes em seu território

Publicado em 19 de Junho de 2026 às 13:19

Públicado em 

19 jun 2026 às 13:19
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Paisagem de montanha em São Roque de Maravilha, distrito de Alfredo Chaves que registrou 8º
Paisagem de montanha em São Roque de Maravilha, distrito de Alfredo Chaves que registrou 8º Instituto Panela de Barro

O município de Alfredo Chaves é reconhecido como um dos mais quentes do Espírito Santo - no verão, a temperatura em alguns locais bate facilmente os 40 graus. Mas, por ter um território de grande variedade geográfica, a temporada de frio em algumas regiões pode surpreender.


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É o que aconteceu na madrugada desta sexta-feira (12): enquanto a Sede registrou 14 graus, moradores das comunidades do interior relataram temperaturas ainda mais baixas. Em Redentor, os termômetros marcaram 4°C; em São Bento de Urânia, 7°C; em São Roque de Maravilha, 8°C; e em Matilde, 11°C. 


O frio faz parte da nossa rotina por aqui. As manhãs são geladas, com muita neblina e temperaturas que chegam perto dos cinco graus no inverno. É uma sensação única, que deixa a paisagem ainda mais bonita e atrai muitos visitantes

Bruno Francis Ramos de Assis Morador e dono de uma pousada em São Roque de Maravilha

Morador de São Bento de Urânia mostra termômetro marcando temperatura inferior a 10º
Morador de São Bento de Urânia mostra termômetro marcando temperatura inferior a 10º Elimar Lorenzon


Além do clima, a variação de altitude favorece a diversidade agrícola de Alfredo Chaves. As diferentes condições de temperatura, umidade e solo permitem o cultivo de uma ampla variedade de produtos, desde culturas adaptadas às regiões mais quentes até aquelas que se desenvolvem melhor em áreas de clima mais frio. Essa característica fortalece a agricultura familiar e amplia as oportunidades para a produção rural no município.


Com a chegada oficial do inverno, as paisagens serranas, o clima aconchegante e as baixas temperaturas reforçam o potencial turístico de Alfredo Chaves, atraindo visitantes em busca das montanhas, cachoeiras, experiências de agroturismo e da hospitalidade das comunidades do interior.

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Em São Roque de Maravilha, morador mostra termômetro marcando temperatura abaixo de 9º Bruno Francis Ramos de Assis

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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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