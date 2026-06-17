Igreja muda data da festa do padroeiro por causa do jogo do Brasil

São Pedro foi o primeiro papa, é considerado um dos pilares da Igreja Católica e padroeiro dos pescadores e de dezenas de cidades brasileiras, como Cachoeiro de Itapemirim. Tantas credenciais, entretanto, não foram suficientes para a cidade do Sul do Espírito Santo comemorar o dia do seu santo na data certa quando o assunto é seleção brasileira de futebol na Copa do Mundo.
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É que por decisão da Diocese de Cachoeiro, a festa de São Pedro, tradicionalmente comemorada em 29 de junho (feriado municipal), foi antecipada para o dia 28, um domingo. O motivo: provável jogo do Brasil no Mundial 2026.
Provavelmente porque a data está reservada para o Brasil se o time de Neymar (falar nisso, cadê o Neymar?) se classifique em primeiro lugar de seu grupo, o C. Neste caso, seu jogo na segunda fase ocorrerá no dia 29 de junho, às 14h (de Brasília).
Se avançar em segundo do Grupo C, entretanto, a seleção jogará no mesmo dia, mas às 22h (também de Brasília). Já uma classificação sofrida como um dos melhores terceiros da fase de grupos abre múltiplas possibilidades de datas e horários entre os dias 29 e 30 de junho.
De acordo com o comunicado assinado pelo vigário episcopal para a Ação Pastoral da Diocese de Cachoeiro, padre João Batista Maroni, a mudança ocorre em razão da coincidência da data litúrgica de São Pedro, celebrada em 29 de junho, com a participação do Brasil na Copa do Mundo de 2026 e a movimentação urbana esperada para a ocasião.
A diocese destacou que a alteração da data não deve comprometer os festejos dedicados a São Pedro. “Confiamos que a mudança da data não mudará o brilho da nossa festa e o entusiasmo da nossa fé”, diz o comunicado publicado nesta quarta-feira (17).
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