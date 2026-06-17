Igreja muda data da festa do padroeiro por causa do jogo do Brasil

São Pedro foi o primeiro papa, é considerado um dos pilares da Igreja Católica e padroeiro dos pescadores e de dezenas de cidades brasileiras, como Cachoeiro de Itapemirim. Tantas credenciais, entretanto, não foram suficientes para a cidade do Sul do Espírito Santo comemorar o dia do seu santo na data certa quando o assunto é seleção brasileira de futebol na Copa do Mundo.





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É que por decisão da Diocese de Cachoeiro, a festa de São Pedro, tradicionalmente comemorada em 29 de junho (feriado municipal), foi antecipada para o dia 28, um domingo. O motivo: provável jogo do Brasil no Mundial 2026.





Provavelmente porque a data está reservada para o Brasil se o time de Neymar (falar nisso, cadê o Neymar?) se classifique em primeiro lugar de seu grupo, o C. Neste caso, seu jogo na segunda fase ocorrerá no dia 29 de junho, às 14h (de Brasília).





Se avançar em segundo do Grupo C, entretanto, a seleção jogará no mesmo dia, mas às 22h (também de Brasília). Já uma classificação sofrida como um dos melhores terceiros da fase de grupos abre múltiplas possibilidades de datas e horários entre os dias 29 e 30 de junho.