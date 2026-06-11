Mais um passo decisivo para a volta do Trem das Montanhas

Lá vem o trem! O projeto de retomada do Trem das Montanhas Capixabas ganhou um novo impulso nesta semana. Durante reunião realizada nesta quarta (10), em Brasília, o ministro dos Transportes, George Santoro, informou que a cessão da antiga Ferrovia Leopoldina ao governo do Espírito Santo deverá ser formalizada ainda neste mês, etapa considerada fundamental para viabilizar projetos turísticos e de desenvolvimento ao longo do trecho ferroviário histórico.





Participaram do encontro o prefeito de Viana, Wanderson Bueno (Podemos), o governador Ricardo Ferraço (MDB) e integrantes da bancada federal capixaba.





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A Prefeitura de Viana se prepara para inaugurar a revitalização da histórica estação ferroviária da cidade, patrimônio restaurado que passará a abrigar o Viana Restaurante, empreendimento que une gastronomia, cultura e turismo em um dos cenários mais emblemáticos da cidade.





A expectativa é que a cessão da ferrovia acelere o projeto do Trem das Montanhas, ligando Viana à região serrana e criando um novo corredor turístico capaz de movimentar a economia, valorizar o patrimônio histórico e ampliar o fluxo de visitantes no Espírito Santo.





"Estamos falando de um patrimônio que ajudou a construir a história do nosso Estado. A Ferrovia Leopoldina tem potencial para conectar cidades, fortalecer o turismo, atrair investimentos e gerar oportunidades para milhares de pessoas. O que discutimos em Brasília é um passo importante para transformar esse sonho em realidade", destacou Bueno.