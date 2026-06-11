AGazeta

AGazeta

Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Recuperar senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Cadastrar nova senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Coluna Leonel Ximenes

Mais um passo decisivo para a volta do Trem das Montanhas

Em reunião em Brasília, governo federal atendeu reivindicação de autoridades capixabas

Publicado em 11 de Junho de 2026 às 13:10

Públicado em 

11 jun 2026 às 13:10
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Trem das Montanhas Capixabas na estação de Matilde, Alfredo Chaves: serviço esteve ativo entre 2009 e 2013
Trem das Montanhas Capixabas na estação de Matilde, Alfredo Chaves: serviço esteve ativo entre 2009 e 2013 Prefeitura de Alfredo Chaves

Lá vem o trem! O projeto de retomada do Trem das Montanhas Capixabas ganhou um novo impulso nesta semana. Durante reunião realizada nesta quarta (10), em Brasília, o ministro dos Transportes, George Santoro, informou que a cessão da antiga Ferrovia Leopoldina ao governo do Espírito Santo deverá ser formalizada ainda neste mês, etapa considerada fundamental para viabilizar projetos turísticos e de desenvolvimento ao longo do trecho ferroviário histórico.


Participaram do encontro o prefeito de Viana, Wanderson Bueno (Podemos), o governador Ricardo Ferraço (MDB) e integrantes da bancada federal capixaba.


Quer receber as notícias publicadas pela coluna pelo WhatsApp? Então clique aqui neste link


A Prefeitura de Viana se prepara para inaugurar a revitalização da histórica estação ferroviária da cidade, patrimônio restaurado que passará a abrigar o Viana Restaurante, empreendimento que une gastronomia, cultura e turismo em um dos cenários mais emblemáticos da cidade.


A expectativa é que a cessão da ferrovia acelere o projeto do Trem das Montanhas, ligando Viana à região serrana e criando um novo corredor turístico capaz de movimentar a economia, valorizar o patrimônio histórico e ampliar o fluxo de visitantes no Espírito Santo.


"Estamos falando de um patrimônio que ajudou a construir a história do nosso Estado. A Ferrovia Leopoldina tem potencial para conectar cidades, fortalecer o turismo, atrair investimentos e gerar oportunidades para milhares de pessoas. O que discutimos em Brasília é um passo importante para transformar esse sonho em realidade", destacou Bueno.

LEIA MAIS NA COLUNA LEONEL XIMENES

Legendários dizem que vão promover a “transformação masculina” no ES

Município do ES com fama de quente terá festival de inverno

Entre a festa da igreja e o jogo do Brasil, padre fica com os dois no ES

Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

Tópicos Relacionados

Prefeitura de Viana Viana governo federal Turismo no ES trem ferrovia Governo do ES Brasília (DF)
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Acusado de matar Angélica Coutinho da Vitória com um tiro na cabeça responderá por feminicídio e posse irregular de arma; prisão preventiva foi mantida
Homem que matou mulher em aldeia de Aracruz vira réu
Imagem BBC Brasil
Pentágono isola andares nos EUA após detecção de 'materiais perigosos' no ar
Gianni Infantino, presidente da Fifa
Fifa divulga salário e Infantino acumula remuneração de R$ 25 milhões

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados