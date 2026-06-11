Legendários dizem que vão promover a “transformação masculina” no ES

O Legendários no Espírito Santo vai promover, desta quinta-feira (11) a domingo (14), no Pavilhão de Carapina, na Serra, o Track Legacy Top X 1520, evento que, segundo o movimento, tem como objetivo “promover a experiência de transformação masculina” no Estado.





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Responsável pelo encontro voltado apenas para homens, a Assembleia de Deus Ministério Fonte de Vida diz, por meio da sua assessoria, que espera a participação de 360 participantes e 240 legendários servidores, no total de 600 pessoas.





Durante os quatro dias do encontro, os homens vão participar de atividades ao ar livre, desafios em equipe e momentos de reflexão “que estimulam o autoconhecimento, a disciplina, a resiliência e o senso de propósito”.