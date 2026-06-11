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Coluna Leonel Ximenes

Legendários dizem que vão promover a “transformação masculina” no ES

Encontro que será realizado a partir desta quinta-feira (11) no Espírito Santo é promovido pela Assembleia de Deus Ministério Fonte de Vida

Publicado em 11 de Junho de 2026 às 03:20

Públicado em 

11 jun 2026 às 03:20
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Legendários
Homens integrantes do movimento Legendários preparando-se para subir a montanha Divulgação

O Legendários no Espírito Santo vai promover, desta quinta-feira (11) a domingo (14), no Pavilhão de Carapina, na Serra, o Track Legacy Top X 1520, evento que, segundo o movimento, tem como objetivo “promover a experiência de transformação masculina” no Estado.


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Responsável pelo encontro voltado apenas para homens, a Assembleia de Deus Ministério Fonte de Vida diz, por meio da sua assessoria, que espera a participação de 360 participantes e 240 legendários servidores, no total de 600 pessoas.


Durante os quatro dias do encontro, os homens vão participar de atividades ao ar livre, desafios em equipe e momentos de reflexão “que estimulam o autoconhecimento, a disciplina, a resiliência e o senso de propósito”.

Em uma data que tradicionalmente convida casais a celebrarem suas relações [Dia dos Namorados], o encontro traz a  proposta de incentivar os participantes a olharem para si mesmos, revisitando atitudes, responsabilidades e comportamentos que influenciam a convivência a dois

Legendários Sobre o encontro no ES


O Legendários é um movimento cristão internacional voltado exclusivamente para o público masculino, com cerca de 1,5 mil integrantes no Espírito Santo e 210 mil no Brasil.  No ano passado, o governo do Estado sancionou o projeto de lei que instituiu o Dia Estadual dos Legendários no ES, comemorado em 29 de junho.


Presente em 24 países, o grupo diz que o objetivo é fortalecer o caráter e os laços familiares por meio de retiros em áreas remotas e desafios ao ar livre conhecidos como Track Outdoor Potencial (TOP).


Os organizadores do TOP X 1520 informam que, no encontro dos Legendários que começa nesta quinta na Serra, são proibidos os seguintes itens: arma de fogo, objetos contundentes e perfurocortantes (faca, canivete, machado, facão, garfo e faca de metal).

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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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