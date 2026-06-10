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Coluna Leonel Ximenes

Deputado com mandato suspenso é o convidado especial de evento sobre armas no ES

Parlamentar foi punido, pela segunda vez, com uma suspensão de 60 dias na Câmara dos Deputados

Publicado em 10 de Junho de 2026 às 14:39

Públicado em 

10 jun 2026 às 14:39
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Marcos Pollon é o fundador da Associação Nacional Movimento Pró-Armas (Ampa)
Marcos Pollon é o fundador da Associação Nacional Movimento Pró-Armas (Ampa) Agência Câmara dos Deputados

O deputado federal Marcos Pollon (PL-MS) vai participar neste domingo (14), às 9h, de uma audiência pública sobre armas na Câmara de Vitória. O encontro, proposto pelo vereador Dárcio Bracarense (PL), terá a participação do senador Magno Malta (PL), deputados estaduais, vereadores, atiradores e atletas do tiro esportivo.


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Advogado, youtuber e influenciador digital, o parlamentar sul-matogrossense é o fundador da Associação Nacional Movimento Pró-Armas (Ampa), que atualmente é a maior associação armamentista do Brasil. Ele é autor de 56% dos projetos de lei sobre legislação armamentista apresentados na Câmara dos Deputados.


Bracarense diz que convidou Pollon para a audiência pública, que tem como tema “Armas: discussão sobre esporte e proteção”, por conta de diversos projetos que tratam do assunto, como o PL 2480/2025, que garante o direito ao porte de arma de fogo aos vigilantes também fora do horário de serviço. 


"Todo parque, condomínio ou que seja uma agência bancária, tem um vigilante armado. Qual a razão de manter a restrição?", questiona o vereador da Capital.

MANDATO SUSPENSO. MAIS UMA VEZ

Pollon, na semana passada, teve mais uma vez seu mandato suspenso Conselho de Ética e Decoro Parlamentar da Câmara dos Deputados, por 60 dias, acusado de ter feito declarações de cunho ofensivo e depreciativo contra o presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB), durante manifestação em Campo Grande (MS), em agosto do ano passado.


Segundo Pollon, na manifestação ele cobrava o presidente da Câmara para pautar o projeto de anistia aos condenados pelos atos golpistas de 8 de janeiro de 2023.


Em maio, o deputado bolsonarista já teve outra decisão pela suspensão do mandato também por 60 dias aprovada pelo Conselho de Ética, por ter ocupado a Mesa Diretora da Câmara na sessão do Plenário de 5 de agosto de 2025. Pollon recorreu da decisão à CCJ.

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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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