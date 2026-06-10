Deputado com mandato suspenso é o convidado especial de evento sobre armas no ES

O deputado federal Marcos Pollon (PL-MS) vai participar neste domingo (14), às 9h, de uma audiência pública sobre armas na Câmara de Vitória. O encontro, proposto pelo vereador Dárcio Bracarense (PL), terá a participação do senador Magno Malta (PL), deputados estaduais, vereadores, atiradores e atletas do tiro esportivo.





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Advogado, youtuber e influenciador digital, o parlamentar sul-matogrossense é o fundador da Associação Nacional Movimento Pró-Armas (Ampa), que atualmente é a maior associação armamentista do Brasil. Ele é autor de 56% dos projetos de lei sobre legislação armamentista apresentados na Câmara dos Deputados.





Bracarense diz que convidou Pollon para a audiência pública, que tem como tema “Armas: discussão sobre esporte e proteção”, por conta de diversos projetos que tratam do assunto, como o PL 2480/2025, que garante o direito ao porte de arma de fogo aos vigilantes também fora do horário de serviço.





"Todo parque, condomínio ou que seja uma agência bancária, tem um vigilante armado. Qual a razão de manter a restrição?", questiona o vereador da Capital.