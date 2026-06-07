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Coluna Leonel Ximenes

Vereador de Vitória vai ao EUA para conhecer segurança pública

Parlamentar bolsonarista visitará três cidades americanas

Publicado em 07 de Junho de 2026 às 03:15

Públicado em 

07 jun 2026 às 03:15
Leonel Ximenes

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Leonel Ximenes

Bracarense diz que a viagem foi autorizada pela Câmara de Vitória
Bracarense diz que a viagem foi autorizada pela Câmara de Vitória Divulgação

O vereador Dárcio Bracarense (PL) vai se ausentar da Câmara de Vitória, entre os dias 25 de junho e 2 de julho, para conhecer os sistemas de segurança pública de três cidades nos Estados Unidos: Miami e Orlando, na Flórida, e Arlington, no Texas.


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Segundo o parlamentar bolsonarista, que é mmebro da Comissão de Segurança da CMV, ele viajará com recursos próprios: “Não envolve recursos públicos, nem diárias, nem passagem ou hospedagem”, diz Bracarense, que foi convidado pelo Instituto Yes Brazil e pelo vereador do Texas Maurício Galante.


Bracarense explica que a viagem foi autorizada pela Câmara de Vitória e ele nem precisará pedir, formalmente, licença para se ausentar do mandato: “Não é preciso. Vou representar a Câmara. E é uma semana só”.

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O sistema de segurança da cidade de Arlington, enfatiza o vereador do PL, é o segundo melhor do Texas e o sétimo dos EUA. “Além disso, a cidade americana tem modalidades de transporte urbano e tecnologia que poderiam ser aplicadas em Vitória.”


Bracarense teve um contato com o vereador Maurício Galante, em julho do ano passado, por meio de uma chamada de vídeo com o secretário de Desenvolvimento da cidade de Arlington, que também contou com a participação da então secretária de Desenvolvimento de Vitória, Cris Samorini (PP), a atual prefeita da capital capixaba


Os Estados do Texas e da Flórida, onde ficam as cidades que serão visitadas pelo vereador capixaba, são redutos tradicionais do Partido Republicano e da direita norte-americana.

Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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