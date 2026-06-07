Vereador de Vitória vai ao EUA para conhecer segurança pública

O vereador Dárcio Bracarense (PL) vai se ausentar da Câmara de Vitória, entre os dias 25 de junho e 2 de julho, para conhecer os sistemas de segurança pública de três cidades nos Estados Unidos: Miami e Orlando, na Flórida, e Arlington, no Texas.
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Segundo o parlamentar bolsonarista, que é mmebro da Comissão de Segurança da CMV, ele viajará com recursos próprios: “Não envolve recursos públicos, nem diárias, nem passagem ou hospedagem”, diz Bracarense, que foi convidado pelo Instituto Yes Brazil e pelo vereador do Texas Maurício Galante.
Bracarense explica que a viagem foi autorizada pela Câmara de Vitória e ele nem precisará pedir, formalmente, licença para se ausentar do mandato: “Não é preciso. Vou representar a Câmara. E é uma semana só”.
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O sistema de segurança da cidade de Arlington, enfatiza o vereador do PL, é o segundo melhor do Texas e o sétimo dos EUA. “Além disso, a cidade americana tem modalidades de transporte urbano e tecnologia que poderiam ser aplicadas em Vitória.”
Bracarense teve um contato com o vereador Maurício Galante, em julho do ano passado, por meio de uma chamada de vídeo com o secretário de Desenvolvimento da cidade de Arlington, que também contou com a participação da então secretária de Desenvolvimento de Vitória, Cris Samorini (PP), a atual prefeita da capital capixaba.
Os Estados do Texas e da Flórida, onde ficam as cidades que serão visitadas pelo vereador capixaba, são redutos tradicionais do Partido Republicano e da direita norte-americana.