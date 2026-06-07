Vereador de Vitória vai ao EUA para conhecer segurança pública

O vereador Dárcio Bracarense (PL) vai se ausentar da Câmara de Vitória, entre os dias 25 de junho e 2 de julho, para conhecer os sistemas de segurança pública de três cidades nos Estados Unidos: Miami e Orlando, na Flórida, e Arlington, no Texas.









Segundo o parlamentar bolsonarista, que é mmebro da Comissão de Segurança da CMV, ele viajará com recursos próprios: “Não envolve recursos públicos, nem diárias, nem passagem ou hospedagem”, diz Bracarense, que foi convidado pelo Instituto Yes Brazil e pelo vereador do Texas Maurício Galante.





Bracarense explica que a viagem foi autorizada pela Câmara de Vitória e ele nem precisará pedir, formalmente, licença para se ausentar do mandato: “Não é preciso. Vou representar a Câmara. E é uma semana só”.