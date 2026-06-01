DNIT-ES publica edital de supervisão das obras de duplicação da BR 262

Um dos projetos de infraestrutura mais aguardados do Espírito Santo está prestes a alcançar uma nova etapa. A Superintendência do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes no Espírito Santo (Dnit-ES) vai publicar, nesta quarta-feira (3), os editais para contratação dos serviços de supervisão da futura duplicação da BR 262. O valor da contratação será de cerca de R$ 165 milhões.





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Trata-se da contratação dos serviços técnicos especializados para supervisão da execução das obras de adequação de capacidade, duplicação da rodovia e restauração da pista existente da BR 262 no Estado, no âmbito da contratação integrada das obras.





Esse edital refere-se a três lotes da obra de duplicação: lote 1 - do km 15,9 ao 50,8 (Viana a Marechal Floriano); lote 2 - do km 50,8 ao 86,9 (Marechal Floriano a Aracê); e lote 3 - do km 86,9 ao 120,9 (Aracê a Conceição do Castelo).





“Após anos de estudos, projetos, licenciamento ambiental e articulações técnicas, a duplicação da BR 262 começa a se aproximar cada vez mais da realidade”, diz Romeu Scheibe Neto, superintendente do Dnit-ES.





Em relação aos prazos para a contratação efetiva das obras, Romeu preferiu a cautela: ‘Estamos trabalhando na aprovação do conjunto de elementos técnicos que vão viabilizar a contratação da obra. É prematuro eu fixar uma data, mas creio que até agosto teremos condições de soltar o edital”, adiantou.



