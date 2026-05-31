Maior festival de jazz do ES terá entrada gratuita para shows internacionais

O Santa Jazz 2026, o maior evento dedicado ao gênero no Espírito Santo, terá em sua programação shows pagos e gratuitos. Em sua 13ª edição, o evento que será realizado nos dias 12 a 14 de junho, no Parque de Exposições de Santa Teresa, reunirá artistas do Brasil, Estados Unidos, Inglaterra, Canadá e Itália em uma imersão musical que atravessa jazz contemporâneo, blues, bossa nova, funk, soul e música instrumental.
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O grande diferencial deste ano é a proposta de democratização do acesso. Enquanto os shows da sexta-feira (12) e da noite de sábado (13) terão entrada paga, toda a programação diurna de sábado e domingo será gratuita, incluindo apresentações internacionais que devem atrair turistas e apaixonados por música de diferentes regiões do país.
Entre as atrações gratuitas está o grupo Iretta & The Simi Brothers (USA/BRA), que leva ao palco uma mistura poderosa de soul, rhythm and blues e groove. Outro destaque é Omar Coleman & Igor Prado – Funky and Blue (USA/BRA), encontro entre dois nomes respeitados do blues contemporâneo que promete apresentações cheias de improviso e energia.
A programação gratuita também terá artistas brasileiros e capixabas como Saulo Simonassi, Dona Fran e Marco Antônio, Marcelo Coelho Compondo na Rua, além de Celso Fonseca, um dos nomes mais elegantes da música brasileira contemporânea, conhecido pela sonoridade sofisticada que mistura bossa-nova moderna, MPB e jazz. O grupo Jamz encerra o festival no domingo com sua combinação vibrante de soul, black music e grooves dançantes.
ATRAÇÕES PAGAS
Já as noites pagas concentram alguns dos shows mais aguardados desta edição. Um deles é o de João Bosco, que sobe ao palco revisitando clássicos como “O Bêbado e a Equilibrista”, “O Ronco da Cuíca” e “Papel Machê”.
Outro nome que promete movimentar o festival é o inglês Bill Laurance Trio. Liderado por Bill Laurance, integrante fundador do premiado Snarky Puppy, o grupo apresenta uma sonoridade contemporânea que mistura jazz, música eletrônica e improvisação em performances consideradas hipnóticas pelo público e pela crítica especializada.
O Santa Jazz nasceu para aproximar o público de grandes nomes da música brasileira e internacional em um ambiente acolhedor e culturalmente rico. Hoje, além da música, o festival movimenta a economia, fortalece o turismo e cria experiências que ficam na memória das pessoas
José Olavo Médici Criador do Santa Jazz
O Santa Jazz também recebe o guitarrista norte-americano Stanley Jordan com o espetáculo “Stanley Plays Jimi”, tributo autoral a Jimi Hendrix. Reconhecido mundialmente pela técnica revolucionária de tocar guitarra usando as duas mãos simultaneamente, Jordan transformou sua forma de tocar em assinatura artística e promete um dos momentos mais impactantes do festival.
A programação internacional ganha ainda mais força com o The Brooks, banda canadense conhecida por apresentações explosivas que misturam funk, soul, jazz, afrobeat e R&B com forte presença de metais.
SERVIÇO
Santa Jazz 2026
Local: Santa Teresa
Datas: 12 a 14 de junho de 2026
Ingressos: https://beta.meubilhete.com.br/festival-internacional-de-jazz-e-bossa-de-santa-teresa-13-edicao
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