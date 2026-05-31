Maior festival de jazz do ES terá entrada gratuita para shows internacionais

O Santa Jazz 2026, o maior evento dedicado ao gênero no Espírito Santo, terá em sua programação shows pagos e gratuitos. Em sua 13ª edição, o evento que será realizado nos dias 12 a 14 de junho, no Parque de Exposições de Santa Teresa, reunirá artistas do Brasil, Estados Unidos, Inglaterra, Canadá e Itália em uma imersão musical que atravessa jazz contemporâneo, blues, bossa nova, funk, soul e música instrumental.





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O grande diferencial deste ano é a proposta de democratização do acesso. Enquanto os shows da sexta-feira (12) e da noite de sábado (13) terão entrada paga, toda a programação diurna de sábado e domingo será gratuita, incluindo apresentações internacionais que devem atrair turistas e apaixonados por música de diferentes regiões do país.