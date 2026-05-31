Inteligência artificial na solução dos homicídios

Continuemos falando (mal) do plano de segurança apresentado pelo governo federal. Tenho a impressão de que quem o redigiu não compreendeu bem o conceito de inteligência artificial... a União diz que pretende obter a ampliação da taxa de esclarecimento dos homicídios emprestando as moedas que sobraram no bolso para a qualificação e investimentos dos Institutos Médico-Legais (IMLs) e das polícias técnicas e científicas; compra de equipamentos como freezers científicos, viaturas refrigeradas para transportes de corpos e kits de comparação balística; fortalecimento da Rede Integrada de Bancos de Perfis Genéticos e a articulação do Sistema Nacional de Análise Balística (Sinab).





É claro que seria ótimo diminuir a impunidade de qualquer crime, especialmente a dos homicídios. Acontece que, em primeiro lugar, isso não se resolve apenas comprando umas máquinas. Além de precisar treinar quem vai operá-las, ambulância não substitui médico.





O caro nunca foi construir e equipar os hospitais, mas a folha de pagamentos do pessoal de saúde. Além de irrisório, o valor proposto será apenas emprestado, e isso pelo presidente que será eleito em 2026. E nem toca no assunto sobre quem vai pagar o salário dos policiais e peritos necessários, muito menos fala em criar mais cargos de policiais federais, investir na perícia da Polícia Federal etc.