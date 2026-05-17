Novo plano contra o crime organizado e uma entrevista sobre o nada

Aí a imprensa fica ouriçada com o anúncio, pelo governo federal, de mais um plano para a segurança pública e quer minha opinião. Não tem plano algum, somente um amontado de lugares comuns enfeitado com supostas verbas, mas lá vou eu dar entrevista.





É difícil não usar linguagem capacitista sobre as propostas e, sinceramente, achei uma ofensa à inteligência alheia. Eu, ao menos, me senti insultado. Por exemplo, não tem nada mais batido que a tese da asfixia econômica das facções criminosas, mas isso não passa de um sonho irrealizável.





Começa que a despesa para recuperar dinheiro do crime costuma ultrapassar o valor encontrado. É como tentar ganhar uma guerra com bombas que custam mais caro do que as coisas que elas conseguem destruir no inimigo.