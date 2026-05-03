Um fuzil queimado na cabeça

Se tem uma coisa que autoridades públicas, especialmente aquelas que ocupam cargos eletivos, gostam de discutir é sobre armamento pesado em mãos de traficantes. Falar em fuzis apreendidos, então, virou um chavão. E vamos discutir maneiras de impedir que sejam ilegalmente importados... Isso funciona, porque coloca a culpa em alguém invisível e condiciona a solução dos problemas da segurança pública em algo que não tem como ou por que acontecer.





O Brasil não é uma pequena ilha. Temos milhares de quilômetros de fronteira seca e outro tanto de litoral. Fora que traficantes e contrabandistas de armas não têm nenhum compromisso com essa ou aquela via. Se colocarmos barreiras nas rodovias principais, eles usam as secundárias, usam avião, barco ou submarino. Construíram túneis na fronteira entre os EUA e o México.





E suponhamos que fosse possível impedir a entrada tanto de armas prontas como de peças: nada que não possa ser produzido localmente com qualidade suficiente. Ou seja, por uma módica quantia o criminoso sempre terá um fuzil para chamar de seu.