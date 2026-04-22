Canhão de caça e fuzil estão entre as onze armas apreendidas por dia no ES

Nos três primeiros meses deste ano foram apreendidas 978 armas no Espírito Santo, o que equivale a um recolhimento de 11 por dia. O total é menor do que o mesmo período do ano passado, quando foram retiradas das ruas 1.027.





Os registros do Observatório da Segurança Pública indicam que as pistolas, revólveres e espingardas concentram o maior volume de recolhimentos (77%). Mas em volume menor (758) em comparação ao primeiro trimestre de 2025 (826).





Mas para outros cinco tipos de armamentos houve crescimento nas apreensões. São eles:





Armas caseiras de cano longo - 250%

Arma de pressão modificada - 125%

Canhão de caça - 166,7%

Fuzil - 75%

Metralhadora - 54,5%

Carabina - 18,2%





Na Grande Vitória, houve aumento nos registros em três cidades: Cariacica (3,8%), Viana (33%) e Vitória (72,1%). Só na Capital, foram localizadas 74 armas, contra 43 do mesmo período no ano passado, em 30 bairros.





No interior, algumas cidades se destacam com um percentual maior de recolhimento destes equipamentos. São elas: Afonso Cláudio e Marechal Floriano (400%); Conceição da Barra (214,3%); Nova Venécia (177,8%); e Baixo Guandu (71,4%).





Abaixo você confere a lista dos armamentos encontrados em ações realizadas em 69, dos 78 municípios capixabas:





Pistola - 353

Revólver - 270

Espingarda - 135

Submetralhadora - 60

Garrucha - 40

Armas caseiras de cano longo - 28

Arma de pressão modificada - 18

Metralhadora - 17

Carabina - 13

Rifle - 13

Armas caseiras de cano curto - 11

Canhão de caça - 8

Fuzil - 7

Escopeta - 2

Garruchão - 2

Arma de pressão - 1



