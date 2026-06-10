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Pablo Lira

ESX 2026: o Espírito Santo está pocando no campo da ciência

Se no futebol buscamos talento, estratégia, treinamento e visão de jogo para alcançar grandes resultados, o mesmo vale para o desenvolvimento de um estado

Publicado em 10 de Junho de 2026 às 03:30

Públicado em 

10 jun 2026 às 03:30
Pablo Lira

Colunista

Pablo Lira

O mês de junho costuma despertar a paixão nacional pelo futebol. Neste ano, a expectativa é ainda maior com a estreia da Seleção Brasileira na Copa do Mundo contra o Marrocos, marcada para o dia 13 às 19h. Mas, antes da bola rolar, o Espírito Santo já estará dando um verdadeiro show em outro gramado estratégico para o futuro: o da Ciência, Tecnologia e Inovação (CT&I).


No mesmo dia da estreia do Brasil, às 11h15, terei a honra de participar do ESX 2026, um dos maiores eventos de inovação do país, debatendo um tema cada vez mais decisivo para a sociedade contemporânea, a saber, Segurança Pública, Tecnologia e Inteligências, a Artificial (IA) e a Humana (IH).


O ESX consolidou-se como uma vitrine nacional da capacidade empreendedora, científica e tecnológica capixaba. A cada edição, reúne pesquisadores, estudantes, gestores públicos, empresários, startups e investidores em um ambiente que estimula conexões, troca de conhecimento e construção de soluções para desafios reais da sociedade.


O ESX é um dos maiores eventos de inovação do Espírito Santo
O ESX é um dos maiores eventos de inovação do Espírito Santo Créditos: Divulgação/Sebrae/ES

Minha relação com o evento possui um significado especial. Na primeira edição do ESX, recebi uma homenagem pelos trabalhos científicos desenvolvidos para aprimorar políticas públicas no Instituto Jones dos Santos Neves (IJSN), instituição onde atuo como servidor público de carreira há 16 anos. 


Um reconhecimento que divido com os colaboradores dessa nobre instituição capixaba e colegas que acreditam na força da evidência científica, dos dados e da inovação como instrumentos para transformar a realidade e melhorar a qualidade de vida.


Desde então, tive a oportunidade de palestrar em todas as edições do evento, acompanhando de perto seu crescimento e sua consolidação como referência nacional no ecossistema de inovação.

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A edição de 2026, que começa nessa quinta-feira (11/06) contará com nomes de destaque nacional, entre eles Sérgio Sacani, criador do Space Today, um dos maiores portais sobre astronomia do mundo. Sua presença reforça o papel do ESX como espaço de valorização da ciência e da popularização do conhecimento.


Se no futebol buscamos talento, estratégia, treinamento e visão de jogo para alcançar grandes resultados, o mesmo vale para o desenvolvimento de um estado. E o Espírito Santo vem demonstrando que está batendo um bolão quando o assunto é ciência, tecnologia e inovação.


Enquanto a Seleção Brasileira entra em campo para representar o país diante do mundo, o Espírito Santo mostra que também sabe jogar em alto nível quando o desafio é produzir conhecimento, gerar oportunidades e construir soluções para o futuro. E, nesse campeonato, quem ganha é toda a sociedade capixaba.


Pablo Lira

Pós-Doutor em Geografia, mestre em Arquitetura e Urbanismo (Ufes), pesquisador do IJSN e professor da Universidade Vila Velha (UVV). Escreve às quartas

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