ESX 2026: o Espírito Santo está pocando no campo da ciência

O mês de junho costuma despertar a paixão nacional pelo futebol. Neste ano, a expectativa é ainda maior com a estreia da Seleção Brasileira na Copa do Mundo contra o Marrocos, marcada para o dia 13 às 19h. Mas, antes da bola rolar, o Espírito Santo já estará dando um verdadeiro show em outro gramado estratégico para o futuro: o da Ciência, Tecnologia e Inovação (CT&I).





No mesmo dia da estreia do Brasil, às 11h15, terei a honra de participar do ESX 2026, um dos maiores eventos de inovação do país, debatendo um tema cada vez mais decisivo para a sociedade contemporânea, a saber, Segurança Pública, Tecnologia e Inteligências, a Artificial (IA) e a Humana (IH).





O ESX consolidou-se como uma vitrine nacional da capacidade empreendedora, científica e tecnológica capixaba. A cada edição, reúne pesquisadores, estudantes, gestores públicos, empresários, startups e investidores em um ambiente que estimula conexões, troca de conhecimento e construção de soluções para desafios reais da sociedade.



