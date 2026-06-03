O ES é medalha de ouro em crescimento econômico e gestão pública

Em um cenário nacional marcado por desafios fiscais, desigualdades regionais e crescente demanda por serviços públicos de qualidade, o Espírito Santo tem se destacado como uma das mais bem-sucedidas experiências de gestão pública do Brasil.
Os resultados mais recentes do Ranking de Competitividade dos Estados, para o período 2023-2025, confirmam essa constatação: os capixabas conquistaram a medalha de ouro em crescimento econômico e mantiveram posição de liderança nacional em diversos indicadores de governança e efetividade administrativa.
O desempenho não é fruto do acaso. Ele resulta de uma construção institucional baseada em planejamento de longo prazo, responsabilidade fiscal e estabilidade das contas públicas, como meio para transformar recursos em entregas concretas para a população.
Ao longo dos últimos anos, o Espírito Santo consolidou e aprimorou uma cultura de gestão orientada por evidências, metas e monitoramento de resultados.
O crescimento econômico capixaba chama atenção pela consistência. Enquanto muitas unidades da federação enfrentam dificuldades para atrair investimentos e ampliar oportunidades, o estado vem registrando avanços expressivos na geração de empregos, expansão da renda e atração de novos empreendimentos.
Os investimentos públicos e privados anunciados para os próximos anos reforçam a confiança dos agentes econômicos na capacidade do Espírito Santo de continuar crescendo de forma sustentável.
Mas crescimento econômico, por si só, não basta. O diferencial capixaba está justamente na combinação entre desenvolvimento e boa gestão. O estado figura entre os líderes nacionais em solidez fiscal, qualidade da máquina pública, segurança jurídica e capacidade de execução de políticas públicas.
Essa combinação cria um ambiente favorável para empresas investirem, trabalhadores prosperarem e cidadãos acessarem serviços mais eficientes.
O Ranking de Competitividade mostra que o Espírito Santo não apenas acompanha as transformações do mundo do século XXI. Em muitos aspectos, está ajudando a liderá-las como protagonista nacional, uma verdadeira “onça brasileira” com sede de progresso e desenvolvimento.
A medalha de ouro conquistada pelos capixabas representa mais do que um reconhecimento estatístico. É a confirmação de que planejamento, responsabilidade e visão de futuro continuam sendo os caminhos mais seguros para continuar a entregar prosperidade e qualidade de vida para a população.