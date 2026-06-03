O ES é medalha de ouro em crescimento econômico e gestão pública

Em um cenário nacional marcado por desafios fiscais, desigualdades regionais e crescente demanda por serviços públicos de qualidade, o Espírito Santo tem se destacado como uma das mais bem-sucedidas experiências de gestão pública do Brasil.





Os resultados mais recentes do Ranking de Competitividade dos Estados, para o período 2023-2025, confirmam essa constatação: os capixabas conquistaram a medalha de ouro em crescimento econômico e mantiveram posição de liderança nacional em diversos indicadores de governança e efetividade administrativa.





O desempenho não é fruto do acaso. Ele resulta de uma construção institucional baseada em planejamento de longo prazo, responsabilidade fiscal e estabilidade das contas públicas, como meio para transformar recursos em entregas concretas para a população.