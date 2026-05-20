Super El Niño: quais são os possíveis impactos no ES?

As projeções climáticas mais recentes indicam elevada probabilidade de formação do fenômeno ao longo do segundo semestre de 2026, com intensificação entre a primavera e o verão, período em que seus efeitos costumam ser mais percebidos no Brasil.





Caso o cenário se confirme, os impactos poderão avançar até 2027, potencializando ondas de calor, períodos de estiagem, chuvas intensas e eventos climáticos extremos em diferentes regiões do país.





No Espírito Santo, os riscos também são diversos. O Estado pode enfrentar períodos de estiagem mais severa, comprometendo o abastecimento hídrico, a produção agrícola, a geração de energia e a segurança alimentar. Ao mesmo tempo, eventos extremos de chuva podem intensificar enchentes, deslizamentos e alagamentos urbanos, sobretudo em áreas vulneráveis e ocupações irregulares.





Os impactos socioeconômicos também merecem atenção. Agricultura, pesca, logística, infraestrutura urbana e saúde pública tendem a sentir os efeitos de um clima mais instável. O aumento das temperaturas amplia os riscos de doenças, pressiona o sistema de saúde e exige respostas mais rápidas da gestão pública.





Em um estado costeiro e fortemente conectado à economia do mar, os desafios climáticos também dialogam diretamente com a proteção do litoral e das atividades portuárias e pesqueiras.