Quais produtos capixabas ganham mais força na União Europeia?

A entrada em vigor, ainda que em caráter provisório, do acordo entre Mercosul e União Europeia (UE) privilegia o Brasil e, em especial, o Espírito Santo no comércio internacional.





Em um cenário global marcado por tensões geopolíticas, protecionismo por parte de países, como os Estados Unidos, e rearranjos produtivos, o acordo se caracteriza como uma janela estratégica que combina abertura de mercados, redução tarifária e estímulo à competitividade.





O acordo cria uma das maiores áreas de livre comércio do mundo, conectando dois blocos que, juntos, representam cerca de um quarto do PIB global, abrange mais de 30 nações e congrega mais de 720 milhões de potenciais consumidores.