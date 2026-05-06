Quais produtos capixabas ganham mais força na União Europeia?

A entrada em vigor, ainda que em caráter provisório, do acordo entre Mercosul e União Europeia (UE) privilegia o Brasil e, em especial, o Espírito Santo no comércio internacional.
Em um cenário global marcado por tensões geopolíticas, protecionismo por parte de países, como os Estados Unidos, e rearranjos produtivos, o acordo se caracteriza como uma janela estratégica que combina abertura de mercados, redução tarifária e estímulo à competitividade.
O acordo cria uma das maiores áreas de livre comércio do mundo, conectando dois blocos que, juntos, representam cerca de um quarto do PIB global, abrange mais de 30 nações e congrega mais de 720 milhões de potenciais consumidores.
Para além da dimensão simbólica, seus efeitos concretos se manifestam na gradual eliminação de tarifas, na harmonização de regras sanitárias e na ampliação da previsibilidade para investimentos. Em outras palavras, menos barreiras e mais oportunidades.
No caso capixaba, os impactos tendem a ser particularmente relevantes. A pauta exportadora do Espírito Santo possui forte aderência ao mercado europeu. Produtos como as rochas ornamentais, celulose, minério de ferro e aço devem ganhar competitividade com a redução de tarifas e facilitação do acesso ao mercado europeu.
O setor de rochas, por exemplo, já consolidado internacionalmente, pode ampliar sua presença em países como Itália e Alemanha, agregando valor e diversificando destinos.
O agronegócio também se beneficia. A cadeia do café, símbolo da identidade produtiva capixaba, encontra na Europa um mercado sofisticado e exigente, disposto a remunerar qualidade e sustentabilidade. Com o acordo, produtores que investirem em certificações e rastreabilidade tendem a capturar ganhos adicionais.
Da mesma forma, a celulose e os produtos siderúrgicos podem se beneficiar de regras mais claras e custos reduzidos.
Entretanto, é preciso prudência estratégica. A abertura comercial exige ganho de produtividade, inovação e adaptação regulatória. Setores menos competitivos podem enfrentar mais pressão externa, o que reforça a necessidade de políticas públicas voltadas à qualificação, à tecnologia e à infraestrutura logística.
O acordo Mercosul e União Europeia não é uma solução automática, mas uma oportunidade concreta. Cabe ao Espírito Santo transformar essa abertura em desenvolvimento, emprego e renda, com estratégia, competitividade e visão de longo prazo.