Meritíssima, escravidão é o povo pagar seus privilégios!

A indignação pública não nasce de inveja. Nasce da percepção de injustiça. Num país marcado por desigualdades históricas, comparar contenção de vantagens remuneratórias com escravidão não é apenas um erro retórico. É uma afronta moral.





O mais preocupante é o simbolismo institucional. Quando o debate sobre responsabilidade fiscal e moralidade pública encontra resistência corporativa, o problema deixa de ser contábil e passa a ser republicano. Porque penduricalhos não são detalhe administrativo. São expressão de um modelo de Estado que, muitas vezes, protege castas antes de proteger cidadãos.





O STF, ao impor limites, tocou em algo maior do que folhas de pagamento. Tocou no coração de uma disputa sobre o sentido do serviço público. Servir à sociedade ou servir-se dela. Uma verdadeira usurpação repugnante.





E aqui está o ponto central, não se trata de atacar o Judiciário, instituição essencial à democracia. Trata-se de defender que autoridade sem autocontenção corrói legitimidade. Privilégio sem medida produz descrédito. E descrédito institucional cobra um preço alto.







