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Dois acidentes envolvendo ônibus escolares são registrados no Sul do ES

Em Marataízes, veículo com estudantes bateu contra imóvel. Já em Itapemirim, colisão envolveu dois carros de passeio

Publicado em 09 de Junho de 2026 às 21:32

Carol Leal

Carol Leal

Publicado em 

09 jun 2026 às 21:32
Acidente envolveu ônibus escolar e três carros em estrada que liga Marataízes a Itapemirim, no Sul do ES
Acidente envolveu ônibus escolar e três carros em estrada que liga Marataízes a Itapemirim, no Sul do ES Montagem A Gazeta | Divulgação/Polícia Militar
Dois acidentes envolvendo ônibus escolares foram registrados nesta terça-feira (9) em cidades do Litoral Sul do Espírito Santo. ​De acordo com a Polícia Militar, um dos casos envolveu três veículos e aconteceu em uma estrada que liga Itapemirim a Marataízes.

Por volta das 18 horas, um Chevrolet Celta branco invadiu a contramão e bateu no coletivo. Após o impacto, o ônibus perdeu o controle da direção, atingiu um carro preto e acabou parando em meio à vegetação às margens da via.
O coletivo não transportava passageiros no momento pois estava a caminho do Instituto Federal do Espírito Santo (Ifes) de Piúma, onde buscaria estudantes que moram em Marataízes.

O motorista do Chevrolet Celta e o condutor do ônibus foram socorridos mas não apresentaram ferimentos graves. No carro preto estavam três pessoas, entre elas duas crianças de 4 e 9 anos de idade. Eles não precisaram de atendimento médico. A estrada ficou parcialmente interditada com trânsito fluindo por desvio.
Ônibus escolar perdeu o controle e bateu contra imóvel em Marataízes, no Sul do ES
Ônibus escolar apresentou falha mecânica e bateu contra imóvel em Marataízes, no Sul do ES Montagem A Gazeta | Divulgação/Polícia Militar
Já o segundo acidente com transporte escolar teria acontecido após um ônibus apresentar uma falha mecânica e bater contra um imóvel no bairro Brejo dos Patos, conforme informou a Prefeitura de Marataízes em nota. Cerca de dez estudantes estavam no veículo. A maioria dos passageiros sofreu escoriações leves e apenas um deles precisou realizar exames para verificar a possibilidade de fratura na perna.

Os dois coletivos estariam a trabalho pela Viação Sudeste, que presta serviço para a Prefeitura de Marataízes. A empresa ​informou que está prestando apoio aos envolvidos e que apura os casos para entender as causas dos acidentes.

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