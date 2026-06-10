Dois acidentes envolvendo ônibus escolares são registrados no Sul do ES

Dois acidentes envolvendo ônibus escolares foram registrados nesta terça-feira (9) em cidades do Litoral Sul do Espírito Santo. De acordo com a Polícia Militar, um dos casos envolveu três veículos e aconteceu em uma estrada que liga Itapemirim a Marataízes.
Por volta das 18 horas, um Chevrolet Celta branco invadiu a contramão e bateu no coletivo. Após o impacto, o ônibus perdeu o controle da direção, atingiu um carro preto e acabou parando em meio à vegetação às margens da via.
O coletivo não transportava passageiros no momento pois estava a caminho do Instituto Federal do Espírito Santo (Ifes) de Piúma, onde buscaria estudantes que moram em Marataízes.
O motorista do Chevrolet Celta e o condutor do ônibus foram socorridos mas não apresentaram ferimentos graves. No carro preto estavam três pessoas, entre elas duas crianças de 4 e 9 anos de idade. Eles não precisaram de atendimento médico. A estrada ficou parcialmente interditada com trânsito fluindo por desvio.
O motorista do Chevrolet Celta e o condutor do ônibus foram socorridos mas não apresentaram ferimentos graves. No carro preto estavam três pessoas, entre elas duas crianças de 4 e 9 anos de idade. Eles não precisaram de atendimento médico. A estrada ficou parcialmente interditada com trânsito fluindo por desvio.
Já o segundo acidente com transporte escolar teria acontecido após um ônibus apresentar uma falha mecânica e bater contra um imóvel no bairro Brejo dos Patos, conforme informou a Prefeitura de Marataízes em nota. Cerca de dez estudantes estavam no veículo. A maioria dos passageiros sofreu escoriações leves e apenas um deles precisou realizar exames para verificar a possibilidade de fratura na perna.
Os dois coletivos estariam a trabalho pela Viação Sudeste, que presta serviço para a Prefeitura de Marataízes. A empresa informou que está prestando apoio aos envolvidos e que apura os casos para entender as causas dos acidentes.