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Violência

Dupla é presa suspeita de assassinato em Cachoeiro de Itapemirim

Publicado em

09 jun 2026 às 14:11
Crime aconteceu no bairro Parque Laranjeiras
Luiz Cláudio Vigna foi assassinado em Cachoeiro de Itapemirim Montagem | A Gazeta

Dois homens, de 25 e 35 anos, foram presos suspeitos de participação no assassinato de Luiz Cláudio Vigna, de 40 anos, ocorrido no último sábado (6), em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo. A vítima foi encontrada morta no bairro Parque das Laranjeiras.


Os nomes dos suspeitos não foram divulgados, mas, segundo a Polícia Civil, eles são integrantes de uma facção do tráfico de drogas que atua no bairro Zumbi. A motivação do crime, no entanto, ainda não foi esclarecida. "As investigações indicam que os dois detidos integram uma organização criminosa conhecida como BMD (Bonde do Maria Dias)", explicou o delegado Felipe Vivas.


Durante a ação policial, também foram apreendidos um Honda Civic utilizado no assassinato de Luiz Cláudio, materiais relacionados ao tráfico de drogas e mais de R$ 15 mil em dinheiro. Um terceiro suspeito conseguiu fugir.

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Beatriz Caliman

Repórter / [email protected]
Beatriz Caliman
Grande Vitória

Motorista foge da PRF e é flagrado com 52 kg de droga em Cariacica

Publicado em 09/06/2026 às 15:22

Cerca de 52 quilos de pasta base de cocaína foram apreendidos pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) em Cariacica, nesta terça-feira (9). A droga estava escondida em um Fiat Toro cujo motorista fugiu de uma fiscalização na BR 101. Após perseguição, ele foi abordado na ES 080, em Cariacica Sede.


O entorpecente foi localizado em um compartimento oculto do veículo com o auxílio de um cão farejador da corporação. Durante a abordagem, o motorista apresentou versões contraditórias. Inicialmente, afirmou ter recebido a droga em Belo Horizonte, Minas Gerais, e que faria a entrega em Cariacica.


Ele foi encaminhado para uma delegacia da Polícia Civil, que ficará responsável pela investigação. Como a ocorrência ainda está em andamento, não há informações sobre as medidas adotadas em relação ao condutor. O nome dele não foi divulgado.

Cerca de 52 quilos de pasta base de cocaína foram apreendidos pela PRF em Cariacica
Cerca de 52 quilos de pasta base de cocaína foram apreendidos pela PRF em Cariacica Divulgação/PRF
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Lucas Gaviorno

Estagiário / [email protected]
Lucas Gaviorno
Novo piso

Fonte interativa da Prainha ficará fechada para obra em Vila Velha

Publicado em 09/06/2026 às 13:59
Fonte interativa da Prainha em Vila Velha
Fonte interativa da Prainha em Vila Velha Divulgação | Prefeitura de Vila Velha

A fonte interativa do Parque da Prainha, em Vila Velha, foi desligada na terça-feira (9) para a instalação de um novo piso antiderrapante. Segundo a prefeitura, a obra terá início na próxima segunda-feira (16), e a atração deve voltar a funcionar em 25 de junho. 


Inaugurada em 2024, a fonte interativa é uma das principais atrações do Parque da Prainha. O espaço conta com 24 jatos de água distribuídos em uma área de aproximadamente 340 metros quadrados.

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Estefany Benachio

Estagiária / [email protected]
Estefany Benachio
Avenida Mestre Álvaro

Motociclista fica ferido após colisão com caminhão na Serra

Publicado em 09/06/2026 às 11:33
Motociclista fica ferido após colisão com caminhão na Serra
Motociclista fica ferido após colisão com caminhão na Serra Mikaella Mozer

Um motociclista ficou ferido após se envolver em uma colisão com um caminhão na manhã desta terça-feira (9), na Avenida Mestre Álvaro, na altura do bairro Barcelona, na Serra.


De acordo com informações da Polícia Militar, o motociclista sofreu ferimentos e foi socorrido por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e, depois, encaminhado ao Hospital Estadual Dr. Jayme Santos Neves, no mesmo município. 


Não há informações sobre o estado de saúde do motociclista ou a dinâmica do acidente.

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Jaciele Simoura

Repórter / [email protected]
Jaciele Simoura
Na Rodovia do Sol

Mulher em bicicleta elétrica fica ferida em acidente com carro em Anchieta

Publicado em 09/06/2026 às 11:30
Mulher fica feria em acidente com bicicleta elétrica em Anchieta
Mulher ficou caída na rodovia à espera de socorro após acidente com bicicleta elétrica em Anchieta Redes sociais

Uma mulher em uma bicicleta elétrica ficou ferida após se envolver em acidente com um carro no fim da tarde de segunda-feira (8) na Rodovia do Sol, no bairro Ponta dos Castelhanos, em Anchieta, Litoral Sul do Espírito Santo. Uma das vias precisou ser interditada para o socorro da vítima. 

 

De acordo com a Polícia Militar, o motorista do veículo contou que estava saindo de um supermercado para entrar na Rodovia do Sol, no sentido Portal de Anchieta, quando a bicicleta elétrica surgiu no meio da via, no sentido Centro x Nova Anchieta. Ele disse que não conseguiu evitar a batida.

 

A ciclista foi socorrida pela ambulância do município e levada para o hospital da cidade. O condutor do carro fez o teste do etilômetro, que deu negativo, e foi liberado a seguir. A Polícia Civil disse não ter sido acionada nessa ocorrência.

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Beatriz Caliman

Repórter / [email protected]
Beatriz Caliman
Às margens da ES 080

Corpo é encontrado dentro de caixa seca em São Domingos do Norte

Publicado em 09/06/2026 às 10:52
Caso aconteceu na ES 080, na altura do bairro Emilio Calagari
Viaturas das Policias Militar e Civil no local onde o corpo foi encontrado, às margens da ES 080. Foto de leitor

Um corpo, ainda sem identificação, foi encontrado dentro de uma caixa seca às margens da ES 080, na altura do bairro Emílio Callegari, em São Domingos do Norte, no Noroeste do Espírito Santo, na segunda-feira (8). De acordo com a Polícia Militar, a caixa seca fica localizada em uma área de vegetação de difícil acesso, e o corpo estava parcialmente submerso em uma poça d'água.


O Corpo de Bombeiros fez a retirada do corpo do local, e a perícia da Polícia Científica foi acionada. Segundo a corporação, durante os trabalhos iniciais, os peritos não encontraram indícios aparentes de violência ou lesões.


O corpo foi encaminhado para a Seção Regional de Medicina Legal (SML), em Colatina, para a realização de exames que vão auxiliar na identificação da vítima e na conclusão do laudo pericial.


A Polícia Civil informa que o caso foi registrado como encontro de cadáver e encaminhado à Delegacia de São Domingos do Norte.

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Acidente

Ambulância atinge motociclista e cai em ribanceira após motorista passar mal em Pancas

Publicado em 09/06/2026 às 09:49

Uma ambulância atingiu um motociclista e caiu em uma ribanceira às margens da ES 341, em Pancas, no Noroeste do Espírito Santo, na segunda-feira (8). Segundo a Polícia Militar, o motorista sofreu uma convulsão enquanto dirigia e acabou perdendo o controle da direção.


Ainda de acordo com a PM, além do motorista, dentro do veículo estavam uma paciente, uma acompanhante e uma técnica de enfermagem. Todos foram socorridos e encaminhados ao Pronto Atendimento de Pancas. O motociclista foi socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu/192) e levado para o Hospital Silvio Avidos, em Colatina.


A reportagem de A Gazeta procurou a Prefeitura de Pancas para obter mais informações sobre o acidente e aguarda retorno.

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Adrielle Mariana

Repórter / [email protected]
Adrielle Mariana
Tempo

Após recordes, frio no ES deve diminuir nos próximos dias

Publicado em 09/06/2026 às 09:29

Apesar dos recordes anuais de frio registrados em cidades capixabas nos últimos dias, como mostrado por A Gazeta, as temperaturas devem subir no decorrer da semana no Espírito Santo


Além do afastamento do ar frio de origem polar, um grande aumento de nebulosidade e chuva estão sendo esperados para os próximos dias. O céu com muitas nuvens durante a noite vai funcionar como um cobertor e evitar que a temperatura caia muito na madrugada. É a situação inversa do que foi observado nos últimos dias. 


A previsão é da empresa de meteorologia Climatempo. Segundo o órgão, a diminuição do frio começará a ser percebida na noite de quarta para quinta-feira (11). 

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Júlia Afonso

Repórter / [email protected]
Júlia Afonso
Copa do Mundo

Vitória vai instalar telões para exibir jogos do Brasil; veja os locais

Publicado em 09/06/2026 às 06:53
Nova Orla da Ilha das Caieiras e a passarela do bairro Resistência
Ilha das Caieiras terá telão instalado pela Prefeitura de Vitória Fernando Madeira

A Prefeitura de Vitória vai instalar cinco telões na cidade para que a torcida assista aos jogos do Brasil na Copa do Mundo.


As exibições começam a partir de sábado (13), quando o Brasil vai estrear na Copa, contra Marrocos, às 19 horas. Veja os locais abaixo:


  • Mercado Capixaba (na Rua Arariboia) - Avenida Jerônimo Monteiro, 428, Centro
  • Orla da Ilha das Caieiras - Rua Felicidade Corrêa dos Santos
  • Praça de Itararé - Rua das Palmeiras
  • Praça Nilze Mendes com a Rua Carlos Lindenberg, em Jardim Camburi
  • Praça do Hi-Fi - Av. Jerônimo Vervloet, 350, em Maria Ortiz.

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A Gazeta

/ [email protected]
A Gazeta
Trânsito

Acidente com carreta interdita a BR 101 em Vila Velha

Publicado em 08/06/2026 às 16:23

Uma carreta atravessada na BR 101, em Xuri, Vila Velha, interditou totalmente o trânsito no sentido Vitória na tarde de segunda-feira (8). A dinâmica do acidente ainda não foi esclarecida e não há registro de feridos, segundo a Ecovias Capixaba. Por volta das 17h15, uma faixa foi liberada.


De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), um longo congestionamento se formou no trecho. Equipes do Corpo de Bombeiros e do Instituto Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Iema) foram acionados devido ao derramamento de óleo na pista.

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Mikaella Mozer

Repórter / [email protected]
Mikaella Mozer
Norte capixaba

Pedestre morre atropelado na BR 101 em Linhares

Publicado em 08/06/2026 às 15:35

Um pedestre morreu após ser atropelado na BR 101 em Linhares, no Norte do Espírito Santo, na madrugada de sexta-feira (5). De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o acidente aconteceu por volta de 2h50, e o veículo responsável pelo atropelamento não foi localizado. 


A pista central da rodovia ficou interditada e trânsito seguiu por desvios até 4h50, segundo a Ecovias Capixaba. A identidade e idade do homem que morreu não foram divulgadas. 


A Polícia Civil informou que o caso segue sob investigação pela Delegacia de Infrações Penais e Outras (Dipo) de Linhares, que trabalha para identificar o condutor do veículo e esclarecer as dinâmicas do acidente.

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Enzo Teixeira

/ [email protected]
Enzo Teixeira
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