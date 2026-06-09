Dupla é presa suspeita de assassinato em Cachoeiro de Itapemirim

Dois homens, de 25 e 35 anos, foram presos suspeitos de participação no assassinato de Luiz Cláudio Vigna, de 40 anos, ocorrido no último sábado (6), em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo. A vítima foi encontrada morta no bairro Parque das Laranjeiras.





Os nomes dos suspeitos não foram divulgados, mas, segundo a Polícia Civil, eles são integrantes de uma facção do tráfico de drogas que atua no bairro Zumbi. A motivação do crime, no entanto, ainda não foi esclarecida. "As investigações indicam que os dois detidos integram uma organização criminosa conhecida como BMD (Bonde do Maria Dias)", explicou o delegado Felipe Vivas.





Durante a ação policial, também foram apreendidos um Honda Civic utilizado no assassinato de Luiz Cláudio, materiais relacionados ao tráfico de drogas e mais de R$ 15 mil em dinheiro. Um terceiro suspeito conseguiu fugir.