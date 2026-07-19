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1ª etapa

Canal de Camburi: veja como ficou o novo espaço de lazer em Vitória

Trecho de aproximadamente 1 km recebeu deque com atracadouros, flutuantes, bancos, jardineiras e guarda-corpo; novos investimentos estão previstos

Publicado em 19 de Julho de 2026 às 17:48

Caroline Freitas

Caroline Freitas

Publicado em 

19 jul 2026 às 17:48

A primeira etapa do novo Canal de Camburi foi entregue aos moradores de Vitória na noite deste sábado (18).  Com pouco mais de 1 quilômetro de extensão, o trecho entre a Ponte de Camburi e a Rua Moacir Strauch, na Praia do Canto, conta com deque, atracadouros flutuantes, bancos, jardineiras e guarda-corpo.


O projeto prevê ainda a construção de duas edificações para uso comercial, uma peixaria e uma passarela de pedestres, que fará a ligação entre os bairros Pontal de Camburi e Santa Luiza.


A intervenção integra o Programa Vitória de Frente para o Mar, que contempla a requalificação da orla da Praia do Canto, Barro Vermelho, Santa Luiza e Pontal de Camburi. A expectativa é que, ao fim das duas etapas do projeto, o trecho passe a contar com 3,3 quilômetros de passeio público e espaços de lazer para pedestres e ciclistas. O investimento total está estimado em R$ 350 milhões.

Durante a cerimônia de entrega, a prefeita de Vitória, Cris Samorini, destacou o potencial turístico do novo Canal de Camburi e os benefícios que a intervenção trará para a população.


“Trata-se de uma infraestrutura, uma construção e uma obra de engenharia extraordinária, inovadora e sem impacto ambiental, que oferece condições para que os pescadores atraquem seus barcos com mais segurança. Também proporciona acesso à região para pessoas que apenas passavam pelo Canal de Camburi e tinham dificuldade de chegar ao local, além de ampliar as possibilidades de convivência, antes restritas a poucas pessoas."


Segundo a prefeita, a meta é conectar toda a orla de Vitória, de Camburi à Orla de São Pedro.

Parte da nova orla do Canal de Camburi, na Praia do Canto, foi inaugurada
Parte da nova orla do Canal de Camburi, na Praia do Canto, foi inaugurada Fernando Madeira

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