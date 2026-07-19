Canal de Camburi: veja como ficou o novo espaço de lazer em Vitória

A primeira etapa do novo Canal de Camburi foi entregue aos moradores de Vitória na noite deste sábado (18). Com pouco mais de 1 quilômetro de extensão, o trecho entre a Ponte de Camburi e a Rua Moacir Strauch, na Praia do Canto, conta com deque, atracadouros flutuantes, bancos, jardineiras e guarda-corpo.





O projeto prevê ainda a construção de duas edificações para uso comercial, uma peixaria e uma passarela de pedestres, que fará a ligação entre os bairros Pontal de Camburi e Santa Luiza.





A intervenção integra o Programa Vitória de Frente para o Mar, que contempla a requalificação da orla da Praia do Canto, Barro Vermelho, Santa Luiza e Pontal de Camburi. A expectativa é que, ao fim das duas etapas do projeto, o trecho passe a contar com 3,3 quilômetros de passeio público e espaços de lazer para pedestres e ciclistas. O investimento total está estimado em R$ 350 milhões.