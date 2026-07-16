Contorno de Fundão terá 7 quilômetros e nove obras especiais, incluindo pontes e viadutos

As obras do Contorno de Fundão, na BR 101, começaram nesta quinta-feira (16). O projeto que contempla a implantação desse contorno, a ser construído entre os quilômetros 222,9 e 231,9 da BR 101 ES/BA, prevê a execução de nove obras de artes especiais (OAEs), incluindo pontes e viadutos. E com previsão de tudo ficar pronto até o final de 2028.





O projeto também inclui a construção de um retorno em nível e de dois dispositivos de retorno em desnível. O investimento previsto para o conjunto de obras que contempla a construção do Contorno de Fundão é de R$ 247 milhões, com o projeto alcançando uma extensão final de 7,2 quilômetros.