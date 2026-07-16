Contorno de Fundão terá 7 quilômetros e nove obras especiais, incluindo pontes e viadutos

As obras do Contorno de Fundão, na BR 101, começaram nesta quinta-feira (16). O projeto que contempla a implantação desse contorno, a ser construído entre os quilômetros 222,9 e 231,9 da BR 101 ES/BA, prevê a execução de nove obras de artes especiais (OAEs), incluindo pontes e viadutos. E com previsão de tudo ficar pronto até o final de 2028.
O projeto também inclui a construção de um retorno em nível e de dois dispositivos de retorno em desnível. O investimento previsto para o conjunto de obras que contempla a construção do Contorno de Fundão é de R$ 247 milhões, com o projeto alcançando uma extensão final de 7,2 quilômetros.
Mas antes de começarem as obras mais impactantes do projeto, os trabalhos iniciados pela Ecovias Capixaba incluem serviços de supressão vegetal e limpeza da área, para em seguida serem realizadas as etapas de drenagem e terraplenagem.
Segundo a concessionária, o início das intervenções foi possível após a obtenção da licença ambiental e o avanço do processo de liberação das áreas necessárias para a implantação da nova pista. A obra deverá gerar cerca de 1.700 empregos diretos e indiretos.
Investimentos
As obras previstas para o Contorno de Fundão, somadas às obras do Contorno de Ibiraçu, representam um investimento de R$ 373 milhões e a geração de aproximadamente 2.600 empregos, diretos e indiretos, com os dois empreendimentos resultando em um contorno com 10,38 quilômetros de extensão.
O Contorno de Ibiraçu, por sinal, também deve ser concluído até o final de 2028. Esse projeto, sozinho, terá 3,18 quilômetros de extensão e investimento de R$ 125 milhões. As intervenções no trecho começaram a ser realizadas no mês passado.
"Agora, com os contornos de Fundão e Ibiraçu em execução simultaneamente, avançamos em duas intervenções estratégicas que vão transformar a mobilidade na Região Norte do Estado. São obras que ampliam a segurança viária, melhoram a fluidez do tráfego, reduzem a circulação de veículos pesados nos perímetros urbanos e contribuem para o desenvolvimento econômico do Espírito Santo", afirma o diretor-superintendente da Ecovias Capixaba, Roberto Amorim.
Esses empreendimentos integram o conjunto de melhorias previstas no contrato de concessão da rodovia, com intuito de aumentar a segurança viária, melhorar a fluidez do tráfego e reduzir os impactos da circulação de veículos pesados nas áreas urbanas dos municípios, tanto o de transporte de cargas quanto o de passageiros.
E as obras incluem terraplenagem, drenagem, pavimentação, geotecnia, paisagismo, iluminação, sinalização e implantação de dispositivos de segurança viária. Também fazem parte do escopo o remanejamento de redes de energia, a supressão vegetal e o tratamento de solos moles, caracterizados pela alta umidade e que exigem técnicas construtivas específicas.