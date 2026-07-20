Comece a semana protegido: 3 orações poderosas para pedir proteção e afastar energias negativas

As orações podem ajudar a fortalecer a espiritualidade e a encontrar amparo para seguir a caminhada com mais confiança Crédito: Imagem: Krakenimages.com | Shutterstock

Em momentos de dificuldade ou incerteza, é possível recorrer à oração como uma forma de buscar proteção, afastar energias negativas e fortalecer a fé. Por meio de palavras de devoção, conseguimos encontrar conforto, renovar as forças e pedir amparo para seguir os caminhos com mais confiança. Para começar a semana com mais tranquilidade e esperança, reunimos três orações poderosas voltadas ao fortalecimento espiritual e à busca por proteção. Confira!

1. Oração contra todo mal

Pai, em nome de Jesus, pelo poder do Espírito Santo e também pela intercessão de Nossa Senhora, dos arcanjos e anjos e todos os santos do paraíso, peço o auxílio para me libertar de toda maldade, maldições ou pragas, mau-olhado, assim como todo e qualquer mal ou influência de algum objeto vindo do ocultismo.

Expulsa da minha vida toda força do mal para que eu possa viver como uma nova criatura cheia do Espírito Santo. Expulsa da minha vida toda tentação ou opressão maligna vinda pela infestação diabólica de alguma doutrina que não proclama Jesus Cristo como Senhor e Salvador da minha vida. Liberta-me desta influência em meu espírito, mente, corpo, família, casa, profissão e negócios. Purifica-me de todo pecado, inveja, ciúme, rancor ou ódio criado. Cura-me das minhas enfermidades e, se por trás delas estiver alguma presença diabólica, liberta-me.

Liberta-me de toda obsessão, angústia ou depressão, devolvendo-me a força para viver. Queima todos estes males no inferno, para que não tenham mais poder para causar mal em minha vida. Ordeno e peço, com a força de Deus onipotente, em nome de Jesus Cristo Salvador, que todos os espíritos imundos que estão me molestando saiam imediatamente e voltem para o inferno eterno. Creio que agora estão acorrentados por São Miguel, São Rafael e São Gabriel, nossos anjos da guarda, e esmagados pelos calcanhares da Virgem Maria. Amém.

2. Oração de proteção do Arcanjo Miguel

Glorioso São Miguel Arcanjo, poderoso vencedor das batalhas espirituais , vinde em auxílio das minhas necessidades espirituais e temporais. Afugentai de minha presença todo mal e todo ataque e ciladas do inimigo. Com sua poderosa espada de luz, derrotai todas as forças malignas e iluminai meus caminhos com a luz de tua proteção.

Arcanjo Miguel, do mal: libertai-me; do inimigo: livrai-me; das tempestades: socorrei-me; dos perigos: protegei-me; das perseguições: salvai-me! Glorioso São Miguel Arcanjo, pelo poder celeste a vós conferido, sê para mim o guerreiro valente e conduzi-me nos caminhos da paz. Amém!

A oração de São Jorge ajuda a pedir proteção, afastar o mal e fortalecer a fé diante dos desafios Crédito: Imagem: Pazargic Liviu | Shutterstock

2. Oração de São Jorge

Eu andarei vestido e armado com as armas de São Jorge para que meus inimigos, tendo pés, não me alcancem; tendo mãos, não me peguem; tendo olhos, não me vejam; e nem em pensamentos eles possam me fazer mal . Armas de fogo o meu corpo não alcançarão, facas e lanças se quebrem sem o meu corpo tocar, cordas e correntes se arrebentem sem o meu corpo amarrar.

Jesus Cristo, me proteja e me defenda com o poder de Sua santa e divina graça. Virgem de Nazaré, me cubra com o seu manto sagrado e divino, protegendo-me em todas as minhas dores e aflições. E Deus, com Sua divina misericórdia e grande poder, seja meu defensor contra as maldades e perseguições dos meus inimigos.