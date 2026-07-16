Viu um carro abandonado na rua em Vitória? Saiba como denunciar

Os veículos em estado de abandono, ou seja, empoeirados, com lixo e mato ao redor, nas ruas de Vitória, podem ser recolhidos a partir de uma denúncia. Esses carros se tornam propícios para a infestação de insetos, baratas e, quando acumulam água, dengue. Além do risco de perda de óleo e borracha nas ruas.
Segundo dados da Prefeitura de Vitória, no primeiro semestre de 2026 foram retirados, em média, 100 veículos das ruas de um total de 610 denúncias recebidas pela Guarda de Vitória.
O abandono em via pública é considerado irregular, segundo o Código de Trânsito Brasileiro (CTB), podendo o veículo ser removido ao pátio independentemente de infração.
O coordenador da Gerência de Operações e Fiscalizações de Trânsito da Guarda de Vitória, Wagner Brandino, explica os critérios analisados. "A cada denúncia que chega, nossa equipe vai ao local e faz a averiguação. Observamos não só o estado físico do veículo, mas também se está em local irregular e demais itens de fiscalização."
A população pode ainda verificar se os pneus estão murchos e se as portas estão abertas. Alguns desses veículos são utilizados para atos ilícitos, como esconderijo de drogas ou abrigo para criminosos
Wagner Brandino Coordenador de operações e fiscalizações de Trânsito
Identificar o abandono
Para a verificação, deve ser observado o estado de conservação, como pneus murchos, vidros quebrados ou portas destrancadas. Além do acúmulo de sujeira, que inclui poeira, lixo e capim crescendo nos arredores do veículo.
O destino dos veículos removidos é um pátio autorizado pelo Detran. "O guarda municipal faz um Boletim de Ocorrência e encaminha para a Polícia Civil investigar possíveis crimes. Para retirar o veículo do pátio, o proprietário terá que pagar uma taxa de transporte do guincho pela quilometragem e a estadia no pátio", explica o coordenador Wagner Brandino.
Como denunciar
- Acessar o site;
- Clica em nova manifestação;
- Aperta no ícone vermelho "Denúncia";
- Seleciona em categoria a opção "Segurança Urbana" e o assunto "Remoção de veículos abandonados" (Não é obrigatório colocar os dados pessoais, mas é importante para respostas dos serviços pedidos);
- Preencha com as informações do veículo abandonado, como local, placa, fotos e características.
- Instale o aplicativo pela App Store ou Google Play;
- Na tela principal clique em "156 online";
- Depois em "Abrir nova solicitação";
- Desça a tela até a opção "Segurança Urbana";
- Pesquise "Remoção de veículos abandinados";
- Preencha com as informações do veículo abandonado, como local, placa, fotos e características.