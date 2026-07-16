Viu um carro abandonado na rua em Vitória? Saiba como denunciar

Os veículos em estado de abandono, ou seja, empoeirados, com lixo e mato ao redor, nas ruas de Vitória, podem ser recolhidos a partir de uma denúncia. Esses carros se tornam propícios para a infestação de insetos, baratas e, quando acumulam água, dengue. Além do risco de perda de óleo e borracha nas ruas.





Segundo dados da Prefeitura de Vitória, no primeiro semestre de 2026 foram retirados, em média, 100 veículos das ruas de um total de 610 denúncias recebidas pela Guarda de Vitória.





O abandono em via pública é considerado irregular, segundo o Código de Trânsito Brasileiro (CTB), podendo o veículo ser removido ao pátio independentemente de infração.





O coordenador da Gerência de Operações e Fiscalizações de Trânsito da Guarda de Vitória, Wagner Brandino, explica os critérios analisados. "A cada denúncia que chega, nossa equipe vai ao local e faz a averiguação. Observamos não só o estado físico do veículo, mas também se está em local irregular e demais itens de fiscalização."