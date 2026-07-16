Genial/Quaest: maioria culpa Flávio Bolsonaro por novo tarifaço dos EUA

Foram entrevistados 2.004 eleitores de 16 anos ou mais por meio de entrevistas domiciliares face a face feitas de 10 a 13 de julho. A margem de erro máxima prevista é de 2 pontos percentuais, e o nível de confiança, de 95%. A pesquisa está registrada no TSE (Tribunal Superior Eleitoral) sob o código BR-07181/2026.





A pesquisa foi realizada antes de o governo de Donald Trump acolher recomendação do USTR (Escritório do Representante do Comércio dos EUA) e confirmar a aplicação de uma tarifa de 25% sobre produtos brasileiros, decisão divulgada nesta quarta-feira (15).





Segundo o levantamento, 62% dos entrevistados responderam ter conhecimento sobre a notícia das novas tarifas do governo americano, naquele momento ainda na fase de análise, ante 38% que disseram não ter ficado sabendo.



Quase metade dos brasileiros (49%) disse concordar mais com Lula no sentido de que as sobretaxas são uma retaliação dos Estados Unidos ao Pix. Por outro lado, cerca de um terço (33%) expressou alinhamento a Flávio, para quem essas tarifas foram uma resposta a declarações do petista contra os americanos.