AGazeta

AGazeta

Sair
Assine
Sair
Entrar

ENTRAR
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Recuperar senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Cadastrar nova senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

  • Início
  • Economia
  • Genial/Quaest: maioria culpa Flávio Bolsonaro por novo tarifaço dos EUA
Sobretaxa de 25%

Genial/Quaest: maioria culpa Flávio Bolsonaro por novo tarifaço dos EUA

Para 51%, senador apoiou tarifaço americano para prejudicar governo Lula; para 63% dos entrevistados, tarifas podem prejudicar sua vida ou a de sua família

Publicado em 16 de Julho de 2026 às 11:52

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

16 jul 2026 às 11:52

SÃO PAULO - Novo recorte de pesquisa Genial/Quaest divulgado nesta quinta-feira (16) mostra que a maioria dos brasileiros culpa mais o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) do que o presidente Lula (PT) pelas tarifas anunciadas pelos Estados Unidos sobre produtos brasileiros.


Questionados sobre o motivo do anúncio, 51% dos entrevistados responderam concordar mais com Lula de que Flávio apoiou o tarifaço do país estrangeiro para prejudicar o governo federal. Outros 30% disseram acreditar mais na versão do senador, o qual nega e afirma que pediu para Trump não taxar o Brasil.

Flávio Bolsonaro, senador
Flávio Bolsonaro, senador Saulo Cruz/Agência Senado

Foram entrevistados 2.004 eleitores de 16 anos ou mais por meio de entrevistas domiciliares face a face feitas de 10 a 13 de julho. A margem de erro máxima prevista é de 2 pontos percentuais, e o nível de confiança, de 95%. A pesquisa está registrada no TSE (Tribunal Superior Eleitoral) sob o código BR-07181/2026.


A pesquisa foi realizada antes de o governo de Donald Trump acolher recomendação do USTR (Escritório do Representante do Comércio dos EUA) e confirmar a aplicação de uma tarifa de 25% sobre produtos brasileiros, decisão divulgada nesta quarta-feira (15).


Segundo o levantamento, 62% dos entrevistados responderam ter conhecimento sobre a notícia das novas tarifas do governo americano, naquele momento ainda na fase de análise, ante 38% que disseram não ter ficado sabendo.

Quase metade dos brasileiros (49%) disse concordar mais com Lula no sentido de que as sobretaxas são uma retaliação dos Estados Unidos ao Pix. Por outro lado, cerca de um terço (33%) expressou alinhamento a Flávio, para quem essas tarifas foram uma resposta a declarações do petista contra os americanos.

Veja Também 

Contêineres

Entenda em 5 pontos o novo tarifaço dos EUA contra o Brasil

Imagem de destaque

Novo tarifaço dos EUA: alívio no agro do ES e má notícia para o setor de rochas

No início deste mês, o pré-candidato do PL afirmou, em audiência nos Estados Unidos promovida pelo USTR, que a adoção de uma tarifa beneficiaria Lula e que agora seria "o pior momento" para implantá-la. Também afirmou que um novo tarifaço poderia aproximar o Brasil da China e defendeu o Pix.


Mesmo assim, para 42%, esse nova proposta de sobretaxa de Trump faz ter mais vontade de votar em Lula. Responderam o mesmo em relação ao filho do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) 27%. Outros pré-candidatos apareceram na resposta de 23%.


Indagados sobre se acreditavam que essas tarifas poderiam prejudicar sua vida ou a de sua família, 63% responderam afirmativamente, enquanto 31% afirmaram que não.

Veja Também 

Imagem de destaque

Setor empresarial lamenta novo tarifaço de 25%, e Fiesp dispara contra governo Lula

Senador Flávio Bolsonaro durante sessão no Senado

TariFlávio: taxa de 25% dos EUA vira munição do PT contra Flávio Bolsonaro

Como mostrou a Folha, o PT espera intensificar os ataques ao adversário após a decisão do novo tarifaço. O plano é investir na pecha de traidor da pátria e martelar o termo que cunhou para associá-lo à medida: "Tariflávio".


Nesta quinta, o filho do ex-presidente comentou a decisão sobre as tarifas nas redes sociais, atribuindo a responsabilidade ao petista: "A CULPA DO TARIFAÇO É DO LULA!". Cunhou, inclusive, seu próprio apelido, "PT, o Partido do Tarifaço".


"Enquanto eu estava nos EUA tentando evitar o tarifaço, Lula preferiu provocar Trump. O Brasil sequer enviou representantes para defender os nossos interesses. O Brasil tem futuro, mas não tem mais tempo a perder! Vamos nos unir e resgatar o Brasil!", escreveu ele.

Veja Também 

Imagem de destaque

Lula 'priorizou próprio ego em detrimento de acordo' e não 'negociou com os EUA de boa fé': o ataque de ministro de Trump após tarifaço

Imagem de destaque

Após tarifaço, EUA negam querer acabar com o Pix

Imagem de destaque

Tarifaço dos EUA: café, carne e suco de laranja estão na lista de 2.100 produtos isentos de taxa de 25%

Imagem de destaque

'Olho por olho, dente por dente?' O que diz a Lei de Reciprocidade que Lula quer usar contra novo tarifaço dos EUA

O Terminal Portuário de Vila Velha (TVV), único terminal de contêineres do Estado, é administrado pela empresa Log-in Logística. Por lá passam eletrodomésticos, insumos para a indústria de mineração e siderúrgica, e outros.

Quantas novas ameaças de tarifaço o Brasil precisa aguentar?

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Tarifaço Flavio Bolsonaro Pesquisa Quaest Luiz Inácio Lula da Silva
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Vereador de Vitória Baiano do Salão
Partido vai abrir processo para expulsar vereador de Vitória condenado por estupro
Imagem de destaque
Yoga no inverno: 4 benefícios da prática contra dores articulares no frio
Agência do Sicoob em Vila Velha
Sicoob anuncia novas oportunidades de emprego e estágio no ES

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados