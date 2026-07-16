Genial/Quaest: maioria culpa Flávio Bolsonaro por novo tarifaço dos EUA

SÃO PAULO - Novo recorte de pesquisa Genial/Quaest divulgado nesta quinta-feira (16) mostra que a maioria dos brasileiros culpa mais o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) do que o presidente Lula (PT) pelas tarifas anunciadas pelos Estados Unidos sobre produtos brasileiros.
Questionados sobre o motivo do anúncio, 51% dos entrevistados responderam concordar mais com Lula de que Flávio apoiou o tarifaço do país estrangeiro para prejudicar o governo federal. Outros 30% disseram acreditar mais na versão do senador, o qual nega e afirma que pediu para Trump não taxar o Brasil.
Foram entrevistados 2.004 eleitores de 16 anos ou mais por meio de entrevistas domiciliares face a face feitas de 10 a 13 de julho. A margem de erro máxima prevista é de 2 pontos percentuais, e o nível de confiança, de 95%. A pesquisa está registrada no TSE (Tribunal Superior Eleitoral) sob o código BR-07181/2026.
A pesquisa foi realizada antes de o governo de Donald Trump acolher recomendação do USTR (Escritório do Representante do Comércio dos EUA) e confirmar a aplicação de uma tarifa de 25% sobre produtos brasileiros, decisão divulgada nesta quarta-feira (15).
Segundo o levantamento, 62% dos entrevistados responderam ter conhecimento sobre a notícia das novas tarifas do governo americano, naquele momento ainda na fase de análise, ante 38% que disseram não ter ficado sabendo.
Quase metade dos brasileiros (49%) disse concordar mais com Lula no sentido de que as sobretaxas são uma retaliação dos Estados Unidos ao Pix. Por outro lado, cerca de um terço (33%) expressou alinhamento a Flávio, para quem essas tarifas foram uma resposta a declarações do petista contra os americanos.
No início deste mês, o pré-candidato do PL afirmou, em audiência nos Estados Unidos promovida pelo USTR, que a adoção de uma tarifa beneficiaria Lula e que agora seria "o pior momento" para implantá-la. Também afirmou que um novo tarifaço poderia aproximar o Brasil da China e defendeu o Pix.
Mesmo assim, para 42%, esse nova proposta de sobretaxa de Trump faz ter mais vontade de votar em Lula. Responderam o mesmo em relação ao filho do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) 27%. Outros pré-candidatos apareceram na resposta de 23%.
Indagados sobre se acreditavam que essas tarifas poderiam prejudicar sua vida ou a de sua família, 63% responderam afirmativamente, enquanto 31% afirmaram que não.
Como mostrou a Folha, o PT espera intensificar os ataques ao adversário após a decisão do novo tarifaço. O plano é investir na pecha de traidor da pátria e martelar o termo que cunhou para associá-lo à medida: "Tariflávio".
Nesta quinta, o filho do ex-presidente comentou a decisão sobre as tarifas nas redes sociais, atribuindo a responsabilidade ao petista: "A CULPA DO TARIFAÇO É DO LULA!". Cunhou, inclusive, seu próprio apelido, "PT, o Partido do Tarifaço".
"Enquanto eu estava nos EUA tentando evitar o tarifaço, Lula preferiu provocar Trump. O Brasil sequer enviou representantes para defender os nossos interesses. O Brasil tem futuro, mas não tem mais tempo a perder! Vamos nos unir e resgatar o Brasil!", escreveu ele.
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