Entenda em 5 pontos o novo tarifaço dos EUA contra o Brasil

PELOTAS (RS) - O governo dos Estados Unidos confirmou na noite desta quarta-feira (15) a implementação de tarifas de 25% contra produtos do Brasil. A medida havia sido proposta pelo USTR (Escritório do Representante do Comércio dos EUA) e encerra uma investigação sobre o país iniciada em julho do ano passado.





As novas tarifas devem entrar em vigor no dia 22 de julho, segundo o governo americano.





Entenda a seguir, em cinco pontos, porque a medida foi adotada pelos EUA, como devem ficar as tarifas sobre produtos brasileiros, quais produtos estão isentos e o que esperar do governo brasileiro.