Flávio Bolsonaro diz nos EUA que Lula quer 'tarifaço' para ter ganho político

BRASÍLIA - O senador e pré-candidato à presidência Flávio Bolsonaro (PL-RJ) voltou a criticar o presidente Lula neste domingo (5) e afirmou que o petista quer que os Estados Unidos tarifem o Brasil por ver ganhos políticos, numa provocação a seu adversário nas eleições.

Flávio deu a declaração em Washington, onde está para participar de uma audiência USTR (Escritório do Representante de Comércio dos Estados Unidos), órgão que negocia a aplicação das taxas, na terça-feira (7).

"O presidente da República simplesmente lavou as mãos e ele é o único no mundo que quer essa tarifação para as empresas brasileiras porque ele acha que vai ter algum retorno político. E todos os itens que estão sendo levados em consideração para saber se vão colocar a tarifa ou não, entre eles, é a corrupção. E claramente sabemos que o governo não combate a corrupção", disse o senador.

A declaração foi dada por Flávio em uma transmissão ao vivo nas redes sociais ao lado do irmão, o ex-deputado Eduardo Bolsonaro (SP). O senador também fez um vídeo neste domingo em que volta a afirmar que está nos EUA para "defender o Pix".

O USTR concluiu uma investigação sobre supostas práticas desleais de comércio do Brasil com os EUA e propôs a aplicação de tarifas de 25% a produtos brasileiros. Um dos argumentos dos americanos é que o Pix causa prejuízo às empresas de lá.

O governo brasileiro vem negociando com os EUA desde o ano passado para evitar que haja a imposição das sobretaxas. O presidente Lula tem chamado o senador de "traidor da pátria", porque seu irmão instigou o governo americano a agir contra o Brasil, o que tem dado munição ao discurso de soberania do país.

Em junho, Flávio exibiu cartaz com a mensagem "O Pix é do Brasil e do Bolsonaro!!!", um dia após o petista ter levantado outro que dizia "O Pix é do Brasil!".

Em documento enviado na semana passada ao órgão responsável pelas tarifas, a gestão argumentou que o tarifaço proposto contra o Brasil afetará interesses americanos e reduzirá o espaço para diálogo entre os dois países em temas comerciais

Por isso, tentando evitar a culpa por eventual imposição de tarifas dos EUA, Flávio enviou ao governo dos Estados Unidos um documento em que oferece vantagens comerciais aos americanos, como a eliminação de tarifas para o etanol e a redução da carga tributária de empresas de cartão de crédito.

Também disse que a confirmação do tarifaço de 25% proposto pelo órgão daria a Lula uma "vitória política" e pediu que Trump decida sobre as tarifas após as eleições.

Flávio também incorporou a defesa do Pix. Na sexta, o senador disse que vai defender o Pix aos americanos.

"Eu vou lá para os Estados Unidos defender o nosso Pix, já que o atual presidente do Brasil está se lixando para empresas brasileiras. E é o único que quer a tarifação dos nossos produtos brasileiros que são enviados para os Estados Unidos", disse na sexta, em seminário do PL no Rio de Janeiro voltado para estratégias de comunicação.

Senador Flávio Bolsonaro Saulo Cruz/Agência Senado

O documento enviado por Flávio aos EUA destaca que ele é senador da República, figura proeminente da oposição e pré-candidato à Presidência. Também lembra que o senador se encontrou com Trump, com o vice JD Vance e com o secretário de Estado, Marco Rubio.

O texto sugere que os Estados Unidos suspendam, ao menos até a eleição, o processo de aplicação das tarifas de 25% propostas pelo USTR e abram uma mesa de negociação sobre os seis itens citados na investigação comercial: comércio digital, tratamento tarifário preferencial, corrupção, propriedade intelectual, etanol e desmatamento.

Lula criticou o documento enviado por Flávio no qual o senador também pede a "libertação" do Mercosul e a postergação do tarifaço para depois das eleições brasileiras.

"É inaceitável que a família Bolsonaro, com o seu entreguismo, queira submeter o Brasil aos interesses dos Estados Unidos, como fica claro no documento enviado hoje por um de seus integrantes ao governo norte-americano", escreve o perfil de Lula no X (antigo Twitter).