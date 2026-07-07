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Acidente aéreo

Bimotor cai em praia de Santa Catarina e deixa piloto gravemente ferido

Segundo o Corpo de Bombeiros, o piloto ficou gravemente ferido, enquanto o copiloto sofreu ferimentos no rosto e estava consciente, mas desorientado

Publicado em 06 de Julho de 2026 às 21:50

Agência Folha Press

Agência Folha Press

Publicado em 

06 jul 2026 às 21:50
Bimotor cai em praia de Santa Catarina e deixa piloto gravemente ferido
Bimotor cai em praia de Santa Catarina e deixa piloto gravemente ferido Divulgação | Corpo de Bombeiros de SC

Um avião bimotor de pequeno porte caiu na tarde desta segunda-feira (6) em uma área de restinga nas proximidades do Aeroporto Internacional de Navegantes, no litoral norte de Santa Catarina. O piloto e o copiloto sobreviveram ao acidente e foram resgatados pelo Corpo de Bombeiros.


Segundo a corporação, o piloto ficou gravemente ferido, enquanto o copiloto sofreu ferimentos no rosto e estava consciente, mas desorientado. Os nomes das vítimas não foram divulgados.


A aeronave caiu entre a faixa de areia e a via pública da Avenida Prefeito Cirino Adolfo Cabral, próximo à entrada 34 do deque.


Segundo o aeroporto, o avião havia decolado do Aeroporto Costa Esmeralda, em Porto Belo (SC), e seguia para o Aeroporto de Bacacheri, em Curitiba.


O terminal informou que não fazia parte da rota do voo, mas acionou às 15h12 sua estrutura de resposta a emergências, incluindo a Seção Contra Incêndio de Aeródromo, para prestar apoio à ocorrência. De acordo com a administração, todos os protocolos previstos para esse tipo de acidente foram adotados e as operações seguiram normalmente.


O Corpo de Bombeiros foi acionado às 15h35 para atender à ocorrência. Quando as equipes chegaram ao local, bombeiros do aeroporto e uma USA (Unidade de Suporte Avançado) do Samu já realizavam os primeiros atendimentos às vítimas.

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No local, os bombeiros identificaram um intenso vazamento de combustível na aeronave, o que representava elevado risco de incêndio e explosão. Diante da situação, equipes atuaram para controlar os riscos e retirar as vítimas da área.


O copiloto já havia conseguido deixar a aeronave quando os socorristas chegaram. Após atendimento e imobilização, ele foi encaminhado ao Hospital e Maternidade Marieta Konder Bornhausen, em Itajaí.


O piloto permaneceu no interior da aeronave e recebeu os primeiros atendimentos da equipe médica do Samu. Após ser estabilizado, foi retirado em prancha rígida e levado ao mesmo hospital. Segundo os bombeiros, seu estado de saúde era mais grave.


A investigação das causas do acidente ficará a cargo do Seripa (Serviço Regional de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos), vinculado ao Cenipa (Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos).

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