Bimotor cai em praia de Santa Catarina e deixa piloto gravemente ferido

Um avião bimotor de pequeno porte caiu na tarde desta segunda-feira (6) em uma área de restinga nas proximidades do Aeroporto Internacional de Navegantes, no litoral norte de Santa Catarina. O piloto e o copiloto sobreviveram ao acidente e foram resgatados pelo Corpo de Bombeiros.





Segundo a corporação, o piloto ficou gravemente ferido, enquanto o copiloto sofreu ferimentos no rosto e estava consciente, mas desorientado. Os nomes das vítimas não foram divulgados.





A aeronave caiu entre a faixa de areia e a via pública da Avenida Prefeito Cirino Adolfo Cabral, próximo à entrada 34 do deque.





Segundo o aeroporto, o avião havia decolado do Aeroporto Costa Esmeralda, em Porto Belo (SC), e seguia para o Aeroporto de Bacacheri, em Curitiba.





O terminal informou que não fazia parte da rota do voo, mas acionou às 15h12 sua estrutura de resposta a emergências, incluindo a Seção Contra Incêndio de Aeródromo, para prestar apoio à ocorrência. De acordo com a administração, todos os protocolos previstos para esse tipo de acidente foram adotados e as operações seguiram normalmente.





O Corpo de Bombeiros foi acionado às 15h35 para atender à ocorrência. Quando as equipes chegaram ao local, bombeiros do aeroporto e uma USA (Unidade de Suporte Avançado) do Samu já realizavam os primeiros atendimentos às vítimas.