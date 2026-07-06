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Investigação

Traficantes que atuavam em festas tradicionais no ES são presos

Segundo a Polícia Civil, os nove suspeitos atuavam no tráfico havia pelo menos quatro anos em Venda Nova do Imigrante, Conceição do Castelo e Vargem Alta

Publicado em 06 de Julho de 2026 às 20:15

Carol Leal

Carol Leal

Publicado em 

06 jul 2026 às 20:15
Operação prendeu nove por tráfico de drogas na região Serrana do ES; um foi preso no RJ
Divulgação/Polícia Civil

Uma quadrilha de traficantes de drogas que atuava em festas tradicionais da Região Serrana do Espírito Santo foi presa após meses de investigação. Segundo a Polícia Civil, os nove suspeitos atuavam no tráfico havia pelo menos quatro anos em Venda Nova do Imigrante, Conceição do Castelo e Vargem Alta.

"Os atividade" no WhatsApp

As investigações começaram após a prisão de um traficante e a apreensão de quase mil pinos de cocaína e porções de maconha, em novembro de 2025. Após analisar celulares apreendidos e outras provas, a polícia descobriu que os integrantes utilizavam um grupo de WhatsApp chamado "Os Atividade" para organizar a distribuição de drogas, dividir funções e prestar contas aos líderes da organização.

Prisões e um foragido
Pedro Ritson da Silva Santos, de 22 anos, conhecido como "Tio Pedro", segue foragido
Pedro Ritson da Silva Santos, de 22 anos, conhecido como "Tio Pedro", segue foragido Divulgação/Polícia Civil

Os nomes dos presos não foram divulgados, mas, segundo a Polícia Civil, todos têm ligação com o Primeiro Comando de Vitória (PCV). As prisões ocorreram nos dias 3 e 4 de julho, em Castelo e em Campos dos Goytacazes, no Rio de Janeiro. Dois dos nove investigados já estavam no sistema prisional e receberam novos mandados de prisão.


Um dos investigados por integrar a quadrilha está foragido. Segundo a Polícia Civil, Pedro Ritson da Silva Santos tem 22 anos e é conhecido como "Tio Pedro".

Serviço

Ajude a polícia | Disque-Denúncia

Qualquer informação que possa ajudar na localização do foragido pode ser repassada ao Disque-Denúncia:


■ Pela internet: no site disquedenuncia181.es.gov.br
■ Pelo WhatsApp: (27) 99253-8181
■ Pelo telefone: no número 181. A ligação é gratuita.

A reportagem tenta localizar a defesa de Pedro Ritson da Silva Santos. O espaço segue aberto para manifestação.

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