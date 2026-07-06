Traficantes que atuavam em festas tradicionais no ES são presos

"Os atividade" no WhatsApp
As investigações começaram após a prisão de um traficante e a apreensão de quase mil pinos de cocaína e porções de maconha, em novembro de 2025. Após analisar celulares apreendidos e outras provas, a polícia descobriu que os integrantes utilizavam um grupo de WhatsApp chamado "Os Atividade" para organizar a distribuição de drogas, dividir funções e prestar contas aos líderes da organização.
Os nomes dos presos não foram divulgados, mas, segundo a Polícia Civil, todos têm ligação com o Primeiro Comando de Vitória (PCV). As prisões ocorreram nos dias 3 e 4 de julho, em Castelo e em Campos dos Goytacazes, no Rio de Janeiro. Dois dos nove investigados já estavam no sistema prisional e receberam novos mandados de prisão.
Um dos investigados por integrar a quadrilha está foragido. Segundo a Polícia Civil, Pedro Ritson da Silva Santos tem 22 anos e é conhecido como "Tio Pedro".
Serviço
Ajude a polícia | Disque-Denúncia
Qualquer informação que possa ajudar na localização do foragido pode ser repassada ao Disque-Denúncia:
■ Pela internet: no site disquedenuncia181.es.gov.br
■ Pelo WhatsApp: (27) 99253-8181
■ Pelo telefone: no número 181. A ligação é gratuita.
A reportagem tenta localizar a defesa de Pedro Ritson da Silva Santos. O espaço segue aberto para manifestação.