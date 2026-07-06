Traficantes que atuavam em festas tradicionais no ES são presos

Os nomes dos presos não foram divulgados, mas, segundo a Polícia Civil, todos têm ligação com o Primeiro Comando de Vitória (PCV). As prisões ocorreram nos dias 3 e 4 de julho, em Castelo e em Campos dos Goytacazes, no Rio de Janeiro. Dois dos nove investigados já estavam no sistema prisional e receberam novos mandados de prisão.





Um dos investigados por integrar a quadrilha está foragido. Segundo a Polícia Civil, Pedro Ritson da Silva Santos tem 22 anos e é conhecido como "Tio Pedro".