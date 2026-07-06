Trabalhador morre após acidente em frigorífico de Castelo, no ES

Um colaborador de um frigorífico de Castelo, na Região Sul do Espírito Santo, morreu no domingo (5), 11 dias após sofrer um acidente de trabalho. Segundo familiares, Matheus Teixeira Marcos teve 75% do corpo queimado no dia 24 de junho. Ele tinha 28 anos de idade.





A Uniaves não divulgou detalhes sobre o acidente e afirmou que as causas ainda são investigadas. Em nota, a empresa lamentou a morte do trabalhador e disse que prestou assistência à vítima a apoio à família. "Estamos adotando todas as medidas necessárias junto às autoridades competentes", informou. O acidente é investigado pela Delegacia de Castelo e também pelo Ministério Público do Trabalho no Espírito Santo.





Matheus era casado e não tinha filhos. Segundo um primo, ele trabalhava na área de caldeira do frigorífico. O corpo foi sepultado nesta segunda-feira (6) em um cemitério na zona rural de Castelo. "Matheus era conhecido pelo coração bondoso. Era um rapaz de coração enorme e sempre ajudou a todos", desabafou Thiago Teixeira.